Voley – Sub15: Las chicas de Unión marcaron diferencia en Rafaela

En la jornada del sábado se disputó la Tercera Fecha del Sub15 de la Asociación Rafaelina de Voley en las instalaciones del club Almagro de Rafaela, el cual quedó en manos de las chicas de Unión.

Reultados del Tercer Grand Prix Femenino Sub15 en Almagro

Los resultados de Libertad fueron:

– Libertad vs. Las Palmeras 2 a 0 (25/16, 25/20).

– Unión “B” vs. Libertad 2 a 0 (25/17, 28/26).

– Unión “A” vs. Libertad 2 a 0 (25/15, 25/14).

– Libertad vs. Atlético “A” 1 a 2 (14/25, 27/25 y 8/15).

Los resultados de Unión “A” fueron:

– Unión “A” 2 vs. Libertad 0.

– Unión “A” 2 vs. Deportivo Palmeras 0.

– Unión “A” 2 vs. Unión “B” 0.

– Unión “A” 2 vs. Atlético de Rafaela “A” 1.

De esta manera las dirigidas por Pablo Vitetti, obtuvieron la localía para disputar el Top 5 final el próximo 12 de agosto en Unión.

Los resultados de Unión “B” fueron:

– Unión “B” 2 vs. Deportivo Palmeras 0.

– Unión “B” 2 vs. Libertad 1.

– Unión “B” 0 vs. Atlético “A” 2.

– Unión “B” 0 vs. Unión “A” 2.

Posiciones finales:

1º Unión de Sunchales “A”.

2º Atlético de Rafaela “A”.

3º Unión de Sunchales “B”.

4º Libertad de Sunchales.

5º Las Palmeras.

