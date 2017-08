Liga Rafaelina: Unión recibe al puntero

(Por: Prensa Liga Rafaelina) – La “Flora” sigue por el buen camino, anoche venció a Quilmes en Rafaela y alcanzó el primer lugar junto a F.C. Estado.

Su buen pasar en la “Copa Santa Fe” no fue por casualidad y ahora es un firme candidato para el “Clausura” de Primera “A”.

Quilmes aún sigue fuera del descenso y promoción, pero la derrota lo deja muy cerca de la zona roja. Esta noche habrá tres partidos, Ferro va a Sunchales por una nueva victoria que lo mantenga en la punta.

Primera “A”- Torneo “Clausura” – 4ª Fecha

Adelantados – Jueves 03/08

– Ben Hur vs. Brown (20 Reserva y 21.30 Primera).

– Sportivo Norte vs. Argentino Humberto (20.30 Reserva y 22 Primera).

– Unión vs. F.C. Estado (20.30 Reserva y 22 Primera).

Comentarios