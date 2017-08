Primera “A” – Torneo “Clausura” 5ª Fecha

Divisiones Inferiores

– Peñarol vs. F.C. Estado.

– Unión vs. Indep. San Cristóbal.

– Sp. Norte vs. Dep. Libertad.

– Ben Hur vs. Brown.

– Atl. Rafaela vs. 9 de Julio.

Divisiones Infantiles

– F.C. Estado vs. Peñarol

– Indep. San Cristóbal vs. Unión

– Dep. Libertad vs. Sp. Norte

– Brown vs. Ben Hur

– 9 de Julio vs. Atl. Rafaela

Comentarios