Liga Rafaelina: Unión empató con Ferro

Fotos: Diego Rosso.



En la fría noche de ayer, Unión y Ferro no se sacaron diferencias y empataron en cero en el inicio de la Cuarta Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El elenco visitante arribó a nuestra ciudad como líder del certamen, habiendo hasta ese momento ganado todos sus partidos. Recién anoche resignó sus primeros puntos, lo que de todas formas le permite mantenerse en lo más alto de la tabla.

El Bicho Verde, tras este adelanto, se concentrará en el encuentro del domingo por Copa Santa Fe, donde volverá a ser local para cerrar los Cuartos de Final frente a Atlético San Jorge.

Resumen de los adelantos

– Ben Hur 1 (17’ ST Gabriel Acastello-p-) vs. Brown 3 (23’ PT Córdoba, 7’ y 32’ ST Flores). Reserva: 2-3.

– Sportivo 0 – Humberto 1 (33’ ST Bruno Sangalli). Expulsados Presser (H) y Albarracín (SN). Reserva: 1-0.

– Unión 0 – Ferro 0. Reserva: 0-1.

La fecha se completará el domingo con los partidos restantes:

– Atlético vs. Quilmes.

– Peñarol vs. La Hidráulica.

– Ramona vs. Libertad.

– Postergado: Florida vs. 9 de Julio.

Posiciones: Ferro 10 puntos; Florida 9; Atlético 7; Brown y Libertad 6; Unión y Humberto 5; Ramona y Peñarol 4; Sportivo, Quilmes y La Hidráulica 3; 9 de Julio y Ben Hur 0.

