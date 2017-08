Liga Rafaelina: Unión tuvo un buen fin de semana

Los chicos de Séptima de Unión – Fotos: Ariel Balderrama.

El pasado sábado por la tarde se disputó la Quinta Fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores de Primera “A”. Unión recibió a Independiente San Cristóbal y Libertad visita en la semana a Sportivo Norte.

A continuación detallamos todos los resultados, goleadores, tabla de posiciones y próxima fecha.

Quinta División

– Unión de Sunchales 6 (Santiago Herrera -2-, Lázaro Vivas, Lautaro Rojas, Lautaro Romero y Lautaro Rosso) – Independiente de San Cristóbal 0.

Posiciones: 9 de Julio 10 puntos; Unión 9; Libertad, Atlético y Brown 8; Peñarol 6; Ben Hur y Argentino Quilmes 5; Ferro 4; Independiente 1 y Sportivo Norte 0.

Sexta División

– Unión 6 (Francisco Giubergía -2-, Julián Correa -2-, Flavio Nuñez y Rodrigo Blanco) – Independiente 0.

– Libertad ganó 1-0 a Sportivo Norte, que no presenta divisional.

Posiciones: Libertad 15 puntos; Atlético 12; 9 de Julio y Unión 9; Peñarol y Brown 7; Ferro 6; Ben Hur 4; Independiente 2 y Quilmes 1.

Séptima División

– Unión 1 (Thiago Allassia) – Independiente 1 (Joaquín Escobar).

Posiciones: Brown 11 puntos; Libertad y Atlético 9; Peñarol y Ferro 7; Unión y Ben Hur 6; 9 de Julio y Sportivo Norte 4; Independiente 3 y Quilmes 0.

Octava División

– Unión 4 (Emiliano Díaz, Héctor Villarruel, Mateo Marotti y Julián Kerk) – Independiente 0.

Posiciones: Unión 12 puntos; Peñarol 11; Atlético 10; Quilmes 9; Ben Hur 8; Libertad 6; 9 de Julio 5; Ferro 4; Sportivo Norte 3 e Independiente 0.

Novena División

– Unión 1 (Mateo Duarte) – Independiente 0.

Posiciones: Unión 12; Atlético 10; Libertad 9; Quilmes 6; Peñarol 5; Brown, Independiente y Ferro 4; Sportivo Norte 3 y 9 de Julio 2.

Las Infantiles

Debido a que durante el fin de semana se disputó en el predio del autódromo “Ciudad de Rafaela” la XXIV Edición del Torneo de Fútbol Infantil “Negrito 2017” que organizó Sportivo Norte, las categorías 2005 y 2006 jugarán la fecha entre semana.

Próxima fecha

El próximo sábado se disputará la Sexta Fecha, con esta programación: Brown de San Vicente vs. Atlético; Libertad de Sunchales vs. Sportivoo Ben Hur; Independiente de San Cristóbal vs. Sportivo Norte; Ferrocarril del Estado vs. Unión de Sunchales y Argentino Quilmes vs. Peñarol. Libre: 9 de Julio.

