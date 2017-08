Community Manager ¿A qué te dedicas?

En Argentina y en buena parte de Latinoamérica aún estamos en fase de explicar de qué se trata este nuevo rótulo, esta profesión emergente que promete un futuro laboral amplio y en constante expansión. Que además ha sabido concentrar muchos conocimientos en una sola persona. En este post vamos a intentar explicártelo de la mejor manera.

– Aaaaaa claro claro, ahora te entiendo, ¡sos de pasar mucho tiempo en Facebook entonces haces eso! Frustrante… así suena en el imaginario de algunos la idea de un Community Manager. Años de Universidad, cientos o miles de conocimientos adquiridos se van a la basura en un comentario. Lo triste o preocupante es que con ese preconcepto muchas empresas delegan sus redes sociales a algún sobrino voluntarioso que sabe “un montón” de cómo publicar “cositas” en Facebook y Twitter.

Para desterrar esta idea errónea debemos asumir una enorme responsabilidad, la de demostrar que marcamos la diferencia entre el sobrino buena onda y un profesional de la comunicación. La mayoría (o casi todos) los que estamos ofreciendo servicios de administración de redes sociales venimos de carreras vinculadas al marketing, la publicidad, la comunicación y como sucede en este rubro, un poco de todo eso en una misma carrera para quienes abrazamos con pasión el título de Comunicador Social.

Definición de diccionario

Si tuviera que incluir el término Community Manager en un diccionario lo haría de la siguiente manera: Profesional del área de la comunicación encargado de generar contenidos adecuados y su posterior posicionamiento en Internet. Responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online de una marca en Internet. Se destaca por su capacidad de redacción y diseño estético, además de moderar y ordenar canales de comunicación dentro (y fuera) de las Redes Sociales.

¿Definición demasiado larga? Puede ser, vamos a desmenuzarla para saber si es verdadera.

Profesional del área de la comunicación: todos estamos dotados de medios de comunicación, oral, escrito o gestual, podemos comunicarnos y así vivir en comunidad, tratando de entendernos la mayor parte del tiempo. Eso no significa que lo hagamos efectivamente cuando debemos enviar un mensaje específico a un público determinado por canales multiplataforma. Por eso quien comunica los alcances de mi marca debe ser un profesional y no cualquiera.

Encargado de generar contenidos adecuados y su posterior posicionamiento en Internet: generar contenidos, uno de los grandes desafíos, vivimos en la era del “copiar y pegar”, lo hacen todo el tiempo reconocidos medios de comunicación tradicionales con todo aquello que les vierten sin el más mínimo criterio las cadenas “informativas”, no es difícil encontrarse con “Los momentos más terribles en la vida de Goldie Hawn” junto a “Donald Trump le exigió “lealtad” al ex director del FBI y éste le ofreció “honestidad”. Todo el tiempo se mezclan las peras con las manzanas.

Nadie está dispuesto a invertir tiempo, conocimiento, ni mucho menos dinero en generar contenido, si total “todo está en Internet”, “para qué vas a escribir si nadie te lee”, hemos sufrido un adoctrinamiento tan vago y falaz intelectualmente que cualquiera publica cualquier cosa por cualquier canal. Reposicionar la información y administrarla es uno de los grandes y más difíciles desafíos frente a los cuales nos encontramos.

Se destaca por su capacidad de redacción y diseño estético: “está bueno che y además es lindo”, lo bueno, lo lindo y lo feo no son criterios ni valores para determinar la coherencia de una imagen publicitaria. Lograr un buen feed en Instagram no es obra divina de un editor libre de licencia que nos bajamos del “store”. Debemos pensar antes de escribir, es obligatorio conocer a fondo la identidad de marca de nuestro cliente, qué quiere transmitir, a qué público desea llegar. Hay toda una ingeniería detrás de cada publicación como para que lo hagamos tan a la ligera.

Además de moderar y ordenar canales de comunicación dentro (y fuera) de las Redes Sociales: las Redes Sociales NO SON UNA REALIDAD VIRTUAL, son el espejo de nuestra realidad material, son tan reales como el edificio de nuestro negocio. No son un escudo detrás del cual puedo decir cosas que no me animaría a decir de frente. Esa gran confusión suele ser la causa de miles de fracasos. Antes de publicar algo recuerda: “No digas nada en línea que no querrías ver expuesto en una valla con tu cara puesta en él.” Erin Bury.

Un buen Community Manager debe ser capaz de moderar críticas y mensajes negativos, estamos trabajando para una marca, no estamos jugando a borrar comentarios que no nos favorecen. Fuera o detrás de Internet hay personas, no números, hay historias, sentimientos, sueños, hay vidas, en eso debemos pensar antes de dar “Enter” a una publicación.

¿Quedó claro?

Puede que los haya aburrido o confundido aún más, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr en el camino de echar luz sobre las sombras que se ciernen en torno a esta nueva profesión.

Soy un amante de la comunicación, en todas sus formas, soy un amante de la epistemología y la semiótica, y no bajaré los brazos de la resignación frente a un mundo que pretende meter todos los gatos en una misma bolsa.

Amigos Community Managers hay mucho por hacer, tenemos en nuestras manos un potencial tan grande como la responsabilidad que debemos asumir. Adelante.

Elvio Saravia

Nouxs.co

