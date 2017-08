Voley: Las chicas de Unión, campeonas en el Abierto Sub12 de Devoto

El fin de semana se realizó en Devoto el Torneo Abierto Nacional de la Categoría Sub12. Las chicas albiverdes tuvieron un gran desempeño quedándose con el primer lugar.

Ests son los resultados del día sabado:

– Unión A 2 vs. Freyre B 0.

– Unión A 2 vs. Devoto A 0.

– Unión A 2 vs. San Isidro de San Francisco 0.

– Unión A 2 vs. Almafuerte B.

– Unión B 0 vs. El Tala de San Francisco 2.

– Unión B 2 vs. Ceibo de San Francisco 1.

– Unión B 0 vs. Universidad de Río IV 2.

– Unión B 0 vs. Devoto B 2.

El equipo A clasificó para jugar la copa de Oro del día domingo:

– Cuartos de Final: Unión A 2 vs. Universidad de Río IV 0.

– Semifinal: Unión A 2 vs. El Tala de San Francisco 0.

– Fnial: Unión A 2 vs. Devoto A 0.

De esta manera las albiverdes lograron ganar su 2° torneo abierto consecutivo.

Por su parte, Unión B clasificó para jugar Copa de Plata el día domingo:

– Unión B 2 vs. El Ceibo 0.

– Unión B 2 vs. Almafuerte B 0.

– Unión B 2 vs. Freyre B 0.

De esta manera disputó la final de la Copa de Plata vs. San Isidro de San Francisco.

– Unión A 1 vs. San Isidro 2.

Las pequeñas se consagraron Subcampeonas de Plata.

