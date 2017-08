En el marco de una nueva fecha de encuentros oficiales de la Primera División Femenina de voley, de local, el pasado domingo, Unión cayó por 3 a 1 ante 9 de Julio de Rafaela.

Sub23 Masculino

Se llevó a cabo un nuevo Grand Prix de la categoria en el expreso del Trebol los resultados fueron:

– Unión vs. 9 de julio 0-2.

– Unión vs. Cañada 0-2.

– Unión vs. Pilar 0-2.

– Unión vs. Trébol 2-0.

– Unión vs. Humboldt 1-2.

Comentarios