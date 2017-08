ARB – Primera: Libertad y Unión postergan sus partidos

Este viernes tendrá continuidad el Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet, con el comienzo de la séptima y última fecha de la primera rueda. Habrá dos encuentros y ambos en Rafaela, mientras que los dos restantes han sido postergados debido a la participación de Franco Chiabotto (9 de Julio) y los hermanos Augusto y Emanuel Alonso (Libertad) en el Argentino U19 que comenzó este jueves.

Desde las 21.30 y en el “Coliseo del Sur”, Sportivo Ben Hur intentará conseguir su primera victoria cuando reciba a Argentino Quilmes, quien viene de derrotar al líder Unión de Sunchales y de festejar por primera vez en el torneo. Por su parte, la BH, en su última presentación cayó como visitante con Independiente.

El otro encuentro comenzará a las 22 y se disputará en el Gimnasio “Lucio Casarín”, donde Atlético será local de Peñarol. La Crema, que a partir de septiembre tendrá la vuelta de Marcelo Miretti como entrenador, derrotó a Argentino Quilmes en su última presentación, mientras que la V Azulada suma dos derrotas al hilo frente a 9 de Julio e Independiente.

Postergados

Los partidos postergados tienen como protagonistas a Libertad vs. Independiente y Unión vs. 9 de Julio. Estos se suman a: 9 de Julio vs. Libertad, Libertad vs. Atlético, Ben Hur vs. Libertad y 9 de Julio vs. Atlético.

Posiciones

Unión de Sunchales e Independiente 10 puntos; Peñarol 8; Atlético, 9 de Julio y Argentino Quilmes 7; Libertad de Sunchales 6 y Sportivo Ben Hur 5.

Comentarios