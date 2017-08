Voley: Las Sub15 juegan la Copa de Oro

En las instalaciones del club Atlético Unión, mañana desde las 10 se llevará a cabo la disputa del Top 5 que define el Torneo Apertura de la categoría.

Participan los 5 mejores equipos del torneo:

1- Unión A.

2- Atlético A.

3- Libertad.

4- Unión B.

5- Brown de San Vicente.

Partidos

Partido 1: Unión B vs. Brown de San Vicente.

Partido 2: Libertad vs. Atlético A.

Partido 3: Unión A vs. Ganador Partido 1.

Perdedor Partido 2 vs. Perdedor Partido 3.

Final: Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 3.

Comentarios