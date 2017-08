Ajedrez: Sunchalenses a la Final de Santa Fe Juega

En San Jorge, la pasada semana se llevó a cabo la instancia Departamental de Santa Fe Juega en la disciplina de ajedrez. En la oportunidad, participaron chicos de los Departamentos de 9 de Julio, San Cristóbal, San Martín y Castellanos.

Es de destacar los siguientes resultados obtenidos por Priscila Díaz (cat. Sub 14), Lucía Ghiberto (cat. Sub 16) y Alessandro Trinchieri (cat. Sub 16) quienes se coronaron campeones invictos en sus categorías. Además clasificó en el tercer lugar Ainara Paredes por desempate.

También hay que felicitar a M. Belén Donoso, Franco Ghiberto, Ulises Cha y Ulises Rodríguez por haber llegado a esta instancia.

Debido a las clasificaciones obtefnidas los Profesores Roberto Riboldi y Alejandro Barbero quedaron a cargo del equipo regional que disputará la final en Santa Fe los días 29 y 30 de agosto.

