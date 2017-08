ARB – Formativas: Pasó la 14° fecha de la Fase Regular

El Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquet completó este martes la 14ª fecha, y a la vez con un par de adelantos comenzó a disputarse la 15ª. Los resultados fueron los siguientes:

Categoría U13:

– 9 de Julio 67 vs. Peñarol 37.

– Unión de Sunchales 53 vs. Peñarol 33.

– Argentino Quilmes 36 vs. Independiente 82.

Posiciones: Unión 20 puntos; Libertad 18; Ben Hur 17; Independiente y 9 de Julio 14; Atlético y Peñarol 12 y Quilmes 11.

Categoría U15:

– 9 de Julio 69 vs. Peñarol 34.

– Unión de Sunchales 69 vs. Atlético 42.

– Libertad 61 vs. Libertad “B” 71.

– Argentino Quilmes 40 vs. Independiente 73.

Posiciones: Unión 22 puntos; Libertad “B” 20; 9 de Julio 19; Independiente 16; Libertad 15; Atlético 14; Ben Hur y Quilmes 13 y Peñarol 9.

Categoría U17:

– Argentino Quilmes 66 vs. Independiente 50.

– 9 de Julio 95 vs. Peñarol 19.

– Unión de Sunchales 80 vs. Atlético 52.

– Libertad 88 vs. Libertad “B” 64.

– Adelanto 15ª: Atlético 49 vs. Libertad 90.

Posiciones: Unión 24 puntos; Libertad 21; Libertad “B” y Quilmes 17; 9 de Julio 16; Ben Hur 15; Atlético e Independiente 11 y Peñarol 9.

Categoría U19:

– 9 de Julio 67 vs. Peñarol 68.

– Argentino Quilmes 74 vs. Independiente 67.

– Unión de Sunchales 66 vs. Atlético 77.

Adelanto 15ª: Atlético 70 vs. Libertad 77.

Posiciones: Libertad 22 puntos; Unión e Independiente 15; Ben Hur y Quilmes 14; Peñarol 13 y Atlético 12.

Lo que viene

La 15ª fecha se completará de la siguiente manera:

– Sábado, desde las 9.00: Peñarol vs. Quilmes (Premini, Mini, U13, U17, U15 y U19).

– Sábado, desde las 10.00: Ben Hur vs. Independiente (Premini, Mini, U17, U15 y U19).

– Sábado, desde las 10.00: Atlético vs. Libertad (U13 y U15).

– Sábado, desde las 12.30: Libertad “B” vs. 9 de Julio (U15 y U17).

– Lunes, desde las 12.00 (pendiente de la fecha 12): Libertad vs. Independiente (U13, U17, U15 y U19).

– Martes, desde las 19.00: Ben Hur vs. Independiente (U13).

