ARB: Unión abre la Octava Fecha del “Carlitos Turati”

El Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina tendrá continuidad este miércoles en “La Fortaleza del Bicho”, donde por la Octava Fecha Unión de Sunchales recibirá a Atlético de Rafaela.

El partido comenzará a las 21.30 y el local intentará la recuperación luego de dos caídas consecutivas, mientras que la Crema lleva cuatro victorias al hilo y se ilusiona con pelear el campeonato.

La jornada seguirá el viernes a las 21.30 con Sportivo Ben Hur – 9 de Julio, mientras que el martes de la próxima semana Independiente recibirá a Argentino Quilmes desde las 21.30. El último juego de esta Fecha se disputará el lunes 28 cuando Libertad de Sunchales reciba a Peñarol.

Vale recordar que el torneo tiene los siguientes encuentros postergados: Libertad vs. Independiente, Unión vs. 9 de Julio, 9 de Julio vs. Libertad, Libertad vs. Atlético, Ben Hur vs. Libertad y 9 de Julio vs. Atlético.

Las posiciones

Unión de Sunchales e Independiente 10 puntos; Atlético y Peñarol 9; Argentino Quilmes 8; 9 de Julio y Sportivo Ben Hur 7 y Libertad de Sunchales 6.

