Liga Rafaelina: Libertad abre la Quinta Fecha

De acuerdo a lo definido en la sesión del Consejo de la Liga Rafaelina de Fútbol, habrá partidos desde el jueves al lunes. Libertad recibe a Ben Hur en el primero de los adelantados.

Esto es lo que se definió en el encuentro de anoche:

– Libertad vs. Ben Hur jueves a las 20 Reserva y 21.30 Primera.

– 9 de Julio vs. Atlético Rafaela jueves a las 19.30 Reserva y 21 Primera.

– Sportivo Roca vs. Independiente Ataliva viernes a las 19.30 Reserva y 21 Primera.

– Argentino Vila vs. Bochófilo Bochazo lunes a las 14 Reserva y 15.30 Primera.

– Deportivo Tacural vs. Moreno lunes a las 14 Reserva y 15.30 Primera.

Los demás partidos de Primera “A”, “B” y “C” se jugarán el domingo en horario oficial.

