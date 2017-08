Poniendo proa a octubre

En el mundo de la política, la interpretación de los datos es tan importante como los hechos en si. El acto eleccionario del pasado domingo dejó un resultado pero varios puntos de vista, dependiendo de cuál sea la óptica o el partido desde el cual se mire lo hecho por la ciudadanía sunchalense.

Con lógica, desde Cambiemos/Pro se mostraron exultantes. La labor de Cantard en la ciudad posición muy arriba a la fuerza que desde nuestra ciudad suele hacer muy buenas elecciones en el ámbito provincial y nacional. En el PJ también había sonrisas por la buena perfomance de Agustín Rossi y el partido en general.

Luego llegan las variantes en esas ópticas, donde las cuentas a veces no suelen dar un traspaso lineal de los votantes y se pierden sufragios en el camino.

Así, el Gobierno local gana en confianza porque entienden que sus candidatos no correrán la misma suerte que Contigiani; los que no fueron se muestran expectantes porque no jugaron a nada y como se dijo, los ganadores intentan mantener ese envión.

Claro que no todos pueden ingresar al Concejo, reservado solamente para tres en este próximo octubre. ¿Entonces? El desafío sigue siendo casi inescrutable puesto que el electorado local es así. Varios buscaron vanamente los candidatos locales el domingo, sin dar con ningún rostro conocido. Con algunas semanas por delante, se verá a los grupos de trabajo recorrer la ciudad y tratar de dar a conocer sus propuestas.

Por lo pronto, las especulaciones siguen al corriente y los trascendidos de encuestas donde suben y bajan los candidatos se replican por redes sociales alterando ánimos y convencimientos.

Comentarios