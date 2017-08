ARB: Unión no pudo con Atlético

Fotos: Diego Rosso.

Este miércoles por la noche, en Sunchales, se abrió la Octava Fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina. En “La Fortaleza del Bicho”, Atlético ganó el último cuarto por 30 a 14 para vencer a Unión por 74 a 62 y sumar su quinta victoria al hilo.

Luego de ganar el primer cuarto por 14 a 9, el equipo de Gerardo Velazco se fue abajo al descanso largo por 30 a 22, y aunque el Bicho Verde se mantuvo al frente al ingresar al último cuarto 48 a 44, la Crema sentenció la historia en los últimos 10 minutos para quedarse con la victoria y propinarle al Bicho Verde su tercera derrota al hilo.

Síntesis

Unión 62: Matías Borda Bossana 6, Franco Periotti 1, Nicolás Zurvera 8, Ignacio Bogiatto 9 y Matías Loro 12 (fi). Franco Tosello 2, Matías Pennacino 12, Agustín López 12, Joaquín Gariboldi 0 y Pablo Ioo 0. DT: Martín Méndez.

Atlético 74: Valentín Vásquez 8, Tadeo Mire 6, Matías Pecantet 20, Jonathan Faber 15 y Mariano Cerutti 15 (fi). Maximiliano Savarino 0, Gonzalo Nasi 10. DT: Gerardo Velazco.

Estadio: La Fortaleza del Bicho.

Arbitros: Roberto Settembrini y Fernando Capolungo.

Parciales: 9-14 / 30-22 y 48-44.

El resto

La jornada seguirá el viernes a las 21.30 con Sportivo Ben Hur – 9 de Julio, mientras que el martes de la próxima semana Independiente recibirá a Argentino Quilmes desde las 21.30. El último juego de esta fecha se disputará el lunes 28 cuando Libertad de Sunchales reciba a Peñarol.

Vale recordar que el torneo tiene los siguientes encuentros postergados:

– Libertad vs. Independiente.

– Unión vs. 9 de Julio.

– 9 de Julio vs. Libertad.

– Libertad vs. Atlético.

– Ben Hur vs. Libertad.

– 9 de Julio vs. Atlético.

Las posiciones

Atlético y Unión de Sunchales 11 puntos; Independiente 10; Peñarol 9; Argentino Quilmes 8; 9 de Julio y Sportivo Ben Hur 7 y Libertad de Sunchales 6.

