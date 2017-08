Libertad será sede del Campeonato Argentino U15 Femenino

Este fin de semana, Libertad será sede de uno de los Triangulares de Cuartos de Final del Campeonato Argentino de Clubes U15 femenino. Las otras dos participantes de la Zona Hserán: Alba Argentina de Maciel y Ben Hur de Rosario.

El programa:

– Viernes 21.00: Libertad vs. Ben Hur de Rosario.

– Sábado 17.00: Alba Argentina vs. Ben Hur Rosario.

– Domingo 16.00: Libertad vs. Alba Argentina.

Clasifica el primero y el mejor 2º entre las Zonas F, G y H.

En total, 31 equipos le darán vida a la primera instancia del certamen, el cual involucrará a 13 provincias, más Capital Federal.

Comentarios