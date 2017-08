Tener presencia en Google o el código enigma

En la actualidad existen no menos de 30 portales en internet que funcionan como buscadores de otras páginas web, que según las palabras claves que nosotros mismos, los usuarios, introduzcamos, activarán un millón de variables dentro de un algoritmo con rasgos de infinito y que arrojará en pocos segundos un resultado cuanto menos esperado. Si existe más de una docena de buscadores por qué preocuparse solo por Google, sería la primer y más obvia pregunta, la respuesta es sencilla: Google acapara el 90% de las búsquedas en internet. Salvo que su empresa se esté dedicando a penetrar en el mercado chino, japonés o algún otro país de oriente, solo así, podría decirle que el padre de todos los buscadores puede no serle del todo útil.

Pues bien, dicho esto vamos poco a poco entrando en el tema que nos convoca y a más de uno le ha logrado quitar el sueño: ¿Cómo hago para aparecer en Google? o mejor dicho, como hacer para que mi página web figure dentro del primer listado de resultados en dicho buscador. Ya que la ansiedad y la inmediatez del usuario medio no llega prácticamente jamás a la segunda página de resultados. Está comprobado que el 82% de los internautas toman una de las opciones que figuran en la página 1 de resultados arrojados. Así de injusto es esto, imaginen que por mi pasión hacia los birrodados de tracción a sangre ponga en el buscador la palabra “bicicleta”, en 0,43 segundos me arrojará 162.000.000 de resultados posibles y seguramente no me saldré de los primeros 5 de la lista. Recomiendo obviamente afinar la búsqueda, en caso de poner “bicicleta mtb” los resultados bajan drásticamente a 756.000. De todos modos, los anglosajones la tienen más difícil, si ponen “bike” los resultados serán 948.000.000.

Ahora bien, vamos a la primera pregunta y que tiene que ver con el pedido de mi cliente, él desea tener una página web, lo cual está muy bien como herramienta para dar visibilidad y masividad a sus productos y servicios. ¿Necesita si o si una página web para tener visibilidad en Google? La respuesta es no, uno puede contar con una página de Facebook o un blog sin dominio propio inclusive, sino de esos gratuitos que brindan tanto WordPress como Blogspot y a pesar de eso aparecer como resultado en el buscador. En especial las Redes Sociales, han salido hoy a alterar el orden preestablecido, a quien no le ha pasado que buscando una determinada empresa se topan primero con sus perfiles en redes antes que con su página institucional. Resulta que la optimización y la masividad que generan estos espacios en tan poco tiempo es difícil de equiparar con una página web que muchas veces nos resulta un barrilete pesado en un día sin viento.

De todos modos a no desesperar ni decaer, cuál sería mi consejo: ¡vamos por todos los frentes! Quien se precie de tener una adecuada presencia en internet debe muñirse de todas las herramientas posibles, cuanto menos: Redes Sociales + Página Web y obviamente que estén conectadas entre sí, de esta manera traccionarán de forma conjunta ayudando a mejorar su búsqueda. Hagan el siguiente ejercicio, coloquen la palabra “Nouxs” en el buscador, aparece primero el perfil de Facebook y luego la página web y hasta es posible que Google les diga “quizás quisiste decir Noxus”. Google está siempre atento a qué espacios se mueven más que otros, muchas páginas no reciben actualizaciones constantes ni demasiado tráfico con respecto a las redes sociales de la misma empresa, por lo tanto, el motor de búsqueda favorecerá a aquellas que mayor actividad presenten.

Variables posibles de mejorar a la hora de “aparecer”

Si han llegado hasta acá con su lectura significa que se han visto interesados y como mi idea es poco a poco desentrañar el “código enigma” que parece ocultarse tras los algoritmos de Google vamos a pasar a los consejos gratuitos para mejorar el posicionamiento de su web. Primero debo decirle que el rey de los buscadores aplica más de un centenar de variables en esos milisegundos que se toma antes de arrojar resultados. No estoy exagerando son más de 100.

De todos modos, en este listado de consejos S.E.O. (Search Engine Optimization) en español “Optimización de Motores de Búsqueda” intentaré transmitirle los más importantes, lo más interesante de todos estos “tips” es que son gratuitos, eso sí no son del todo sencillos, la mayoría demanda dedicación y prolijidad.

Veamos entonces:

Optimización del sitio: el 76% de las búsquedas en internet hoy en día se realizan desde un dispositivo móvil (celular) entonces las páginas web deben estar optimizadas para que se vean y lean de manera adecuada en esas pantallas más pequeñas. Nombre del Dominio: el nombre debe estar vinculado con nuestro quehacer, si vendo tortas, lo ideal sería “tortasricas.com” o algo similar según la disponibilidad. Duración del dominio: Google no nos tendrá demasiado en cuenta si nuestro dominio está pronto a caducar, ya que es una empresa y no un hobby, lo ideal es contratar el dominio por años. Calidad antes que cantidad: la calidad de nuestros artículos o publicaciones también será tenida en cuenta, más allá de la cantidad. Cuiden la ortografía, no corten y peguen, no publiquen dos veces lo mismo (el contenido duplicado es un enemigo). Actualización constante: más arriba hablábamos del movimiento diario de nuestra web, eso es importante también, suban notas, bajen otras si es necesario, habiliten comentarios debajo de cada nota, muevan sus páginas, vincúlenlas con sus redes sociales, todo eso ayuda y mucho. Velocidad de carga: encárgate de que tu sitio sea veloz, por eso y mucho más, Flash ya tiene fecha de vencimiento, es “lindo” pero pesado, el html se impone por sobre todas las formas de armar una página web. Social Media: hablar de redes sociales es sinónimo de Social Media, no te quedes con Facebook y Twitter, utiliza la mayoría de las redes sociales posibles y hazlas interactuar con tu sitio, que todo se mueva, invita a tus usuarios y seguidores a que naveguen entre ellas. Nombre de las fotos: ¿alguna vez prestate atención al nombre de las fotografías que publicas? ¿no? es tiempo de que lo hagas, no es lo mismo subir una foto llamada “ftg2379.jpg” que otra “torta-de-frutillas.jpg” (sigo pensando en vender tortas) Vincúlate: que dentro de tu sitio tengas links a otros sitios amigos o de interés y viceversa acarreará notables beneficios, en el mundo virtual estar bien vinculado también es importante. Estructura interna: en este caso voy al nombre de las diferentes partes de tu sitio, algo similar a las fotos, préstale atención a los nombres, intenta incluir palabras claves siempre, no es lo mismo esto: “https://tusitio.com/?lk*p=12” a esto: “https://tusitio.com/tortaalemana/”

¿Solo 10?!! Si me dijeron que eran más de 100 las variables. Sólo con estas 10 les puedo asegurar que su posicionamiento mejorará. Son gratis, si, sencillos de llevar adelante, no. Esa es la realidad y es por eso que los Community Manager tenemos cada día más trabajo.

En otra entrega avanzaremos sobre GoogleAdWords el método pago de figurar dentro del buscador, la variable publicitaria nos hace pensar que “billetera mata SEO” pero no es así. O no del todo al menos.

Elvio Saravia

Nouxs.co

Comentarios