Cuestionan a Buryaile por declaraciones sobre ayuda para tamberos

(Por: La Capital) – El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, respaldó esta mañana a Albor Cantard, quien anoche en el debate de candidatos a diputados cruzó a Luis Contigiani por los fondos para el sector tambero.

En medio del debate, Contigiani dijo que aún esperaban el dinero prometido de Nación. Reclamo que fue ratificado hoy por el gobernador Miguel Lifschitz. Sin embargo, el candidato macrista Albor Cantard dijo que “ya está el convenio” y dirigiéndose a Contigiani señaló: “Estamos esperando que tu gobernador ponga la fecha”.

Consultado al respecto, Buryaile aseguró que la Nación aguarda la firma de un convenio para la gira de 50 millones de pesos que se serían destinados a salvar la situación de la empresa Sancor y aseguró que el gobernador Miguel Lifsfchitz está al tanto de la situación. “Le hice saber al gobernador que el 21 de septiembre estaba para firmar el acuerdo y transferir los recursos”, afirmó Buryaile.

“El 21 de septiembre le escribí al gobernador, diciéndole ‘Miguel, están disponibles los recursos, cuándo firmamos el convenio para transferir’ y me contestó Ricardo, te aviso”, dijo el ministro y agregó: “Entre caballeros, podría preguntarle al gobernador Lifschitz si Buryaile le dijo que estaban los fondos, y le va a decir que sí”.

Respuesta de la Provincia

(Por: La Capital) – El ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, salió al cruce de los dichos del ministro de Agroindustria nacional, Ricardo Buryaile, quien afirmó que el 21 de septiembre estaban a la espera de la firma de Lifschitz para transferir fondos para los tamberos afectados por la crisis hídrica.

Saglione aclaró que el convenio está firmado y que tiene en su poder las certificaciones que demuestran que la provincia cumplió en tiempo y forma con el convenio. Y que es Nación la que demoró nueve meses en dar una respuesta a una emergencia. Para asistir a los tamberos afectados este verano por las inundaciones, la Nación se había comprometido a realizar un préstamo de 250 millones de pesos, que se iban a sumar a los 150 de la provincia.

“Lo concreto es que el acuerdo del préstamo fue remitido en su versión final por parte de las autoridades nacionales el 26 de septiembre, no el 21 como dice el ministro (Buryaile). Y firmado por el gobernador ante escribano y entregado a las oficinas nacionales el 10 de octubre. Con lo cual, hace una semana que lo tiene Nación. Me sorprende que el ministro de Agroindustria no lo sepa, porque es su responsabilidad darle curso”, afirmó Saglione a La Capital.

Saglione agregó que “hay algo más de fondo en todo esto, y es que estemos discutiendo en octubre una asistencia que se diseñó para una situación de emergencia que se dio en el mes de enero”. Y agregó: “En Santa Fe en marzo estábamos en condiciones de tomar el préstamo y recién el 26 de septiembre tuvimos el convenio de la firma por parte de Nación”.

Respecto de la demora en concretar el convenio, Saglione estimó: “O no hubo voluntad política en otorgar ese préstamo. O hubo una incapacidad de gestión por parte de las autoridades nacionales. Porque no se puede demorar nueve meses en otorgar asistencia a gente que requiere respuestas rápidas”.

El tema de los fondos a los tamberos fue uno de los cruces más picantes anoche en el debate de candidatos. Luis Contigiani (Frente Progresista) le reclamó a Albor Cantard (Cambiemos) por la demora en los fondos, mientras que el candidato de Cambiemos argumentó que quien se había demorado era Lifschitz con la firma del convenio.

Comentarios