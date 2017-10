Federal A: Jueves de acción para los equipos de la ciudad

La Séptima Fecha del Federal A vuelve a encontrar a los equipos de la ciudad necesitados de triunfos. Ambos se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones y con buena parte del campeonato transcurrido, es tiempo de gritar goles y sumar de a tres.

Los rivales prometen no hacer la historia fácil puesto que tanto Las Parejas como Defensores de Villa Ramallo atraviesan otro tipo de situaciones.

El cotejo comienza a las 21 y será arbitrado por Jorge Sosa, siendo acompañado por Angel Ayala y Leonardo Franco, todos correntinos.

El Bicho Verde, el pasado fin de semana, comenzó ganando en Pergamino pero no pudo sostener el resultado y Douglas Haig terminó revirtiéndolo. Además Tosetto perdió soldados por la doble amarilla sufrida por Moino que lo obligará a hacer una modificación obligada.

Otra de las deudas que deben comenzar a saldar es la de las conversiones, puesto que tiene únicamente dos tantos en seis partidos disputados. Muy poco para un equipo que pretenda tener aspiraciones de protagonismo. Además, huelga decir que a mayor cantidad de goles, más posibilidades de resultados positivos.

Libertad juega en Ramallo

(Por: Radio Ramallo) – Por la séptima fecha de la Zona 3 del torneo Federal A, Defensores recibe a Libertad de Sunchales. Los granates vienen de perder el invicto ante Central Córdoba por 4 a 1 y el equipo de Trullet de igualar con Sportivo Belgrano 1 a 1. El partido comenzará 20.30 y el árbitro será Darío Martínez Rojas de Mar del Plata.

Los granates tienen algunas dudas para la conformación del equipo por molestias físicas de Cartechini, Prudencio, Bonetto y De Sousa. El probable equipo sería entonces con Braian Olivera; Jorge Zules, Aníbal Leguizamón, Leonardo Mignaco; Fernando Torrent, Juan C. Cartechini, Juan Capurro, Alan Moreno; Walter De Souza o Galvaliz, Federico Castro, Prudencio M. Coronel. DT: Héctor Storti. El equipo TrullSportivo fue el siguiente: Diego Antonio; Rodrigo Gorosito, Juan Sabia, Nicolás Del Grecco y Germán Guibert; Cristian Sánchez, Ezequiel Saavedra, Nicolás Guzmán y Maximiliano Rolón; Ricardo Acosta y Facundo Perassi.

La Séptima completa

– 18.00: Atlético Paraná vs. Depro.

– 20.30: Defensores de VR vs. Libertad.

– 21.00: Unión vs. Sportivo (LP).

– 21.00: Sportivo Belgrano vs. Douglas Haig.

– 21.15: Gimnasia CdU vs. Central Córdoba.

