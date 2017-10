Voley U17: Grand Prix Femenino en Unión

Las chicas de Unión se ubicaron en lo más alto, mientras que sus pares de Libertad finalizaron en el tercer lugar del Segundo Encuentro de la Ronda Clausura de la Asociación Rafaelina de Voley. El mismo se desarrolló en la jornada del sábado en las instalaciones del club Unión.

La actividad se dividió en dos zonas, en las que Libertad ocupó la “A” junto a Unión A, Atlético B y Humboldt.

Los resultados fueron los siguientes:

– Libertad 1-2 Atlético B.

– Libertad 2-1 Unión A (comenzó 0 -1 abajo).

– Libertad 2-0 humboldt.

En dicha agrupación se registró un triple empate, por lo que todo se definió en diferencias de puntos. Así las aurinegras quedaron en el segundo lugar por lo que jugaron por el Tercer lugar ante Brown de San Vicente, a quienes superaron por 2-0.

Jugadoras: Peirone Eugenia, Milanessio Lucila, Tomatis Paula, Di Biase Pilar, Veron Jazmin, Muñoz Camila, Costamagna Catalina, Ríos Priscila, Ambroggio Angela, Bircher Angelina, Strada Nazarena. PF: Martín Samudio AT: Costanzo Julieta Dt: Juan Pablo Falcón.

Los resultados de Unión

Unión A:

vs. Atlético B 2-0.

vs. Humboldt 2-0.

vs. Libertad 1-2.

Final

vs. Atlético A 2-0.

1° lugar para Unión A.

Unión B

vs Brown 0-2.

vs Atlético A 0-2.

vs 9 de Julio 2-0.

5to y 6to puesto

vs Atlético B 0-2.

6° para Unión B.

Comentarios