LRF – U13: La ciudad aporta cuatro jugadores al Seleccionado Liguista

Los equipos de Unión y Libertad tendrán una importante representación en el seleccionado Sub13 de la Liga Rafaelina de Fútbol. Han sido cuatro los elegidos que este fin de semana se sumarán a la competencia provincial en la Liga Deportiva del Sur.

Tres son los representantes de la institución albiverde convocados: Enzo Arias, Santino Montenegro Zalazar y Mateo Duarte. Por su parte, Libertad tendrá a Brian Goró presente.

La lista tiene los siguientes nombre:

– Enzo Norberto Arias (Unión de Sunchales).

– Tomás Andrés Kummer (Sp. Ben Hur).

– Santino Arian Montenegro Zalazar (Unión de Sunchales).

– Axel Alejandro Fenoglio (Ferrocarril del Estado).

– Agustín Fabián Cisneros (Arg. Humberto).

– Agustín Iván Astudillo (Arg. Quilmes).

– Lucas Ezequiel Moralez (Ferrocarril del Estado).

– Thiago Comba (Sp. Ben Hur).

– Claudio Gabriel Ríos (Atlético de Rafaela).

– Brian Nicolás Goro (Dep. Libertad).

– Francisco José Bircher (Sp. Ben Hur).

– Baltazar Jesús Novaretto (Sp. Santa Clara).

– Mateo Duarte (Unión de Sunchales).

– Paulo Valentín Rosales (Moreno de Lehmann).

– Diego Román Taborda (Deportivo Susana).

– Nahuel Jonatan Guzmán (Sportivo Norte).

– Fabricio Nahuel Gorlino (Juv. Unida de Villa San José).

– Tomás Agustín Cerrudo (Tiro Federal M. Ville).

El Torneo se disputará del 27 al 29 de octubre. La Selección Rafaelina estará en la Zona “A” junto a las Ligas Santafesina, Ocampense y Galvense. El plantel se alojará en la localidad de Máximo Paz.

El fixture es el siguiente:

1ª Fecha vs. Liga Galvense.

2ª Fecha vs. Liga Santafesina.

3ª Fecha vs. Liga Ocampense.

