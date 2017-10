Elecciones 2017 – Lamberti: “No supe aprovechar las posibilidades que tuve”

Si bien está terminando mandato, en realidad, culmina con los dos últimos años de Gonzalo Toselli por lo que Leandro Lamberti tendrá desde el venidero lunes 11 de diciembre, un período de cuatro años para sí mismo. El haber quedado segundo, a la vez con un sitio comprometido por la reducida diferencia con Oscar Trinchieri, hace que el avezado legislador se replantee rápidamente algunas variables a futuro.

En la mañana de hoy visitó los estudios de “El Mismo Idioma”, de FM 95.7 Radio Sunchales para, junto a su compañera de fórmula, Luciana Paredes, analizar lo sucedido el pasado domingo.

Acerca de la invitación a los concejales electos para participar del análisis del Presupuesto 2018, consideró que “Siempre se hizo y lo repetiremos”, comentó Lamberti.

“Me ha tocado integrar distintos Concejos y siempre intenté que haya armonía en el trabajo, tal como traté de hacer en los distintos ámbitos en los cuales he trabajado”, agregó.

Por su parte, Paredes, quien ocupaba el segundo lugar en la lista, señaló que “fue mi primera experiencia. Me tocó la oportunidad de trabajar con un grande y jugar en primera desde el inicio. No recibí más que cariño de parte de la gente, haciendo que todo sea positivo”.

“El domingo teníamos expectativas y tratamos de llevarlo de la mejor manera” porque era mi primera elección.

“Yo estaba triste porque uno siempre espera otro resultado”, acotó la referente del barrio Sur.

“Tenía todas las posibilidades para obtener una mejor perfomance y no supe aprovecharlas. Tuve una compañera de lujo, lo que dejó en evidencia en cada debate y participación; tenía el respaldo de un alto porcentaje de aceptación a la gestión de Toselli y también mi rol de Presidente del Concejo… pero no pude lograr el resultado esperado. Esto me hace pensar algunas cosas porque evidentemente a futuro esto obliga a replantear algunas cuestiones”, acotó Lamberti.

“Creo que no debería haber cambios en el Gabinete. La gestión es buena… luego queda ver porqué no capitalizamos los puntos altos para transmitirlos a la comunidad”, prosiguió.

