Trinchieri: “Esperaba un poquito más pero estoy contento”

“Tenemos que trabajar juntos y tirar del mismo carro con los demás concejales. Ahora notamos que hay una apertura de los demás partidos como lo pregonamos desde siempre en el Vecinalismo. “La gente apuesta a personas, sin un prurito y creo que se aproxima un ciclo de cambios”, agregó en un contacto telefónico con “El Mismo Idioma”, de FM 95.7 Radio Sunchales.

“La gente está esperando que pensemos en los demás. Nos está diciendo déjense de embromar que hay problemas urgentes, que no peleemos porque esto nos aleja de la gente”, acotó.

“Yo no me he quedado tranquilo estos años. Creo que los pingos se van a ver en la cancha desde el 10 de diciembre porque todo esto significa para mí un gran desafío. Hay mucha gente que apostó al Pancho de una época y una trayectoria. Yo me autoimpongo la necesidad de estar a la altura de las circunstancias”, prosiguió.

En referencia a María José Ferrero, consideró que “responde a una búsqueda de gente nueva, que tenga todo por delante. La gente entendió el mensaje de Macri y de que este era su equipo, apoyándolo, no tanto como a Cantard pero sí ganando en la ciudad”.

“Ella deberá ir construyéndose a partir de su mayor visibilidad dentro del Concejo”, y justificar los más de cuatro mil votos recibidos.

Sobre Leandro Lamberti, quien ocupó el segundo lugar de la votación, sostuvo que “es una persona muy inteligente, la mano derecha del Intendente”.

“Creo que les ha golpeado al Gobierno Local parte de lo que le ha ocurrido a la Provincia. Además considero que les faltó caminata y recorrida por los barrios, el cara a cara de los vecinos así como también algunos anuncios de obras que no fueron del todo bien recibidas”, avanzó.

Lo que viene hasta la asunción formal

Respecto de lo que sucederá de aquí en más hasta el venidero 11 de diciembre, Trinchieri señaló que su rol será el de “darle visibilidad a la preocupación de la gente”.

“Es como dijimos -agregó-, pretendemos que haya un equilibrio en el Concejo. Le pediremos al Ejecutivo rápidamente que no avance en la definición de la obra de más de cien millones de pesos para mejorar el pavimento, así como conocer detalles del Presupuesto 2018”.

“Buscaremos mejorar la comunicación con los vecinos acerca de las cosas que suceden puertas adentro del Palacio Municipal, sin que esto implique irregularidades ni mucho menos”, concluyó.

