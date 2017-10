Redes sociales y política

Las redes sociales lo han abarcado todo, se instalaron desde hace tiempo en todas las latitudes posibles, la política no es la excepción, su intención constante de seducir a los ciudadanos votantes la condujo a desembarcar en la arena del social media.

La intención de esta nota no es editorializar acerca de ningún resultado sino simplemente ver el uso de las herramientas disponibles y alguna que otras opciones desperdiciadas por parte de los partidos locales.

Para no herir ninguna susceptibilidad no daré nombres de personas ni de partidos políticos, si intentaré aportar algunas ideas, que posiblemente puedan capitalizar, dentro o durante los dos años que restan para los nuevos comicios.

Perfil de Facebook o Fanpage

Hay quienes al día de hoy no logran distinguir entre una cosa y la otra, hace varios años atrás, un usuario podía crear una Página de Facebook (Fanpage) sin necesidad de contar con un perfil personal. Eso ya no es así, de hecho, la plataforma ha respetado a los antiguos usuarios dejando en funcionamiento sus páginas sin perfil y a los nuevos los ha obligado a crear perfiles para luego asociarlos.

Un perfil se supone que tendrá un uso familiar con fotos y pensamientos muy propios y sin fines comerciales, en cambio la fanpage tendrá funcionalidades orientadas a lo comercial y/o institucional, desde el nombre que a veces no se nos permite utilizar para el perfil, a las estadísticas y las posibilidades publicitarias que el rey de las redes ofrece.

Bien, casi ningún candidato local hizo uso de esa opción, prácticamente todos mantuvieron sus perfiles personales, algunos debieron desempolvarlo y desde allí se dedicaron a sumar contactos. Obviamente esto es limitado ya que solo se pueden tener 5000 “amigos” en un perfil personal de Facebook, lo cual no es poco, de todos modos, son varios miles más los que votan en Sunchales.

La Fanpage no tiene límites de seguidores y allí radica una de las ventajas, la opción publicitaria es muy potente y efectiva, otra herramienta que no he visto, y si la usaron no la supieron segmentar, ya que paso varias horas al día metido en las redes y nunca vi una publicidad. Con el respeto que merecen los medios tradicionales y con lo caro que es pautar en ellos y con lo fragmentados que están según su público, de haber sido candidato no hubiera dejado pasar la oportunidad de llegar a miles de ordenadores y teléfonos móviles por sumas módicas de dinero. (Amigos de las radio, tv y diarios por favor no me odien.)

Llamado a la acción

Vamos a debatir un poco acerca del famoso CTA (Call To Action) o en español “Llamado a la Acción”, de las varias publicaciones que he buscado e investigado antes de redactar la siguiente nota. Prácticamente ningún candidato buscó generar algún tipo de interacción con su público en redes sociales, la comunicación se redefine todo el tiempo y la participación de todos es clave para dar sentido a estos nuevos medios.

Ningún otro medio de comunicación permite un “ida y vuelta” tan inmediato como las redes sociales, por eso debemos pensar en el “llamado a la acción”. Vamos a un ejemplo, no es lo mismo publicar una foto el mismo día que estoy recorriendo un barrio X, tipo selfie, sonriendo y poner un texto “Acá recorriendo el barrio, recogiendo inquietudes” que una semana antes de ir a tal barrio publicar un flyer anunciando la visita (darle impulso publicitario) y poner un texto así “El próximo domingo vamos a recorrer el barrio X. ¿Qué te gustaría mejorar en el lugar dónde vives?” De esta manera estamos invitando al usuario/votante a sentirse parte le hacemos saber que lo escuchamos, nos anticipamos a nuestra visita y ya vamos recogiendo buenas ideas para llevar al Concejo.

Las publicaciones de branding o refuerzo de marca son importantes y no digo que no deban existir, pero las que involucran al usuario son mucho más efectivas, y en el caso de las redes sociales el algoritmo toma con buenos ojos esas interacciones y nos otorga alcance orgánico y gratuito.

Instagram, Twitter y el llamado a la acción

He visto poco Instagram en la campaña, no se olviden que a partir de los 16 años ya se puede votar y ese público está más en Instagram que en Facebook. Prácticamente la utilización de esta plataforma ha sido nula por parte de los candidatos y por allí deambulan los jóvenes de los 16 a los 25 años. Además, está perfectamente integrado con su nuevo dueño: Facebook, por lo tanto, si convertimos nuestra cuenta personal a cuenta empresa podremos contar con datos que ya cargamos en la fanpage (al integrarla) y su plataforma publicitaria. Los beneficios pueden ser muchos, piénsenlo.

Twitter, viene en caída libre, eso es cierto, pero como todo espacio tiene su público propio y es el predilecto de políticos, periodistas y personas que buscan informarse rápido y debatir frente a temas que les interesen. Allí encontrarán a los mayores de 25 años y como dije es una red social que se presta bastante para el debate, si es que están dispuestos a debatir o confrontar ideas. Cuenta con un sistema propio de encuestas que hubiese sido una delicia si lo ponían en marcha, por ejemplo, una encuesta de opciones múltiples poniendo a consideración del usuario si tal obra pública valió la pena o no, etc, etc.

Con buenas ideas son muchos los llamados a la acción posibles y les aseguro que, si logran sacar del letargo en el que muchas veces se encuentran los usuarios de redes sociales cansados de más de los mismo, los resultados pueden ser maravillosos.

En definitiva, y volviendo al subtitulo, tanto Instagram como Twitter, son dos plataformas secundarias a Facebook pero que bien vale la pena ponerlas en marcha, no solo con selfies sino con publicaciones que den ganas de comentar, debatir y compartir.

Videos vs Fotos

Las diferentes redes sociales hace rato que vienen instando a sus usuarios, sobre todo a los comerciales, que hagan uso de videos (breves) por encima de las fotos, ya que llaman la atención y obtienen mejor alcance orgánico. He visto muy poco video, más allá de los hiperproducidos para un spot televisivo.

Se imaginan que lindo hubiese sido hacer transmisiones en vivo desde algún barrio vía Instagram o Facebook live con la sencillez de un Smartphone o simplemente un saludo natural, no como la “sorpresa” del eterno gobernante puntano L

Esa es otra herramienta que no ha sido utilizada en esta campaña. Bueno me voy despidiendo y a pesar de que me muero de las ganas no les diré, a mi criterio, quienes fueron los que mejor y peor utilizaron las redes sociales. Ya que con el diario del lunes sería fácil analizar y trazar paralelismos con los resultados.

Acá les he dejado algunas ideas, obviamente existen muchas más y cada uno las tendrá bien guardadas con miras al 2019. Por lo pronto a gobernar, legislar y escuchar al pueblo que ahora se manifiesta en tiempo real gracias a las redes sociales y cada dos años a través del voto.

Elvio Saravia

www.nouxs.co

Comentarios