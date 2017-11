Voley Femenino – U13: Primer lugar para las chicas de Unión

En el marco de un nuevo Grand Prix, las chicas del U13 de Unión vencieron 2 a 0 Brown de San Vicente, Atlético A, Almagro y Libertad, para así quedarse con el primer lugar.

Unión B, en la zona de ascenso disputó 3 partidos con los siguientes resultados:

– Unión B 2 vs. 9 de Julio de Rafaela 0.

– Unión B 2 vs. Atlético B 0.

– Unión B 2 vs. Sportivo Santa Clara de Saguier 1.

De esta manera, las pequeñas consiguieron ascender a la Zona 1 donde jugarán el próximo y último Grand Prix.

Resultados obtenidos:

Zona clasificatoria:

– Unión “A” 2 – Atlético “B” 0.

– Unión “A” 2 – Humboldt 0.

– Unión “A” 1 – Brown San Vicente 2.

Final:

– Unión “A” 0 – Atlético “A” 2

Zona clasificatoria:

– Unión “B” 2 – Libertad 1.

– Unión “B” 2 – 9 de Julio 0.

– Unión “B” 0 – Atlético “A” 2.

Tercer puesto:

– Unión “B” 0 – Atlético “B” 2.

