Voley Femenino U13 y U15: Doble participación para las chicas de Libertad

Los equipos Sub17 y Sub13 de Libertad disputaron este fin de semana sus respectivos Grand Prix de la ronda Clausura de la ARV.

Las primeras viajaron a la ciudad de Rafaela mientras que las más pequeñas lo hicieron hacia Brown de San Vicente. Detallamos todos los resultados.

Tercer Grand Prix Sub17 en Atlético

Libertad vs Unión B (1-2).

Libertad vs Atlético A (0-2).

Libertad vs 9 de Julio (2-0).

Cruce: Libertad vs Brown San Vicente (0-2).

Segundo Grand Prix Sub13 en San Vicente:

– Libertad vs Almagro (0-2).

– Libertad vs Unión A (0-2).

– Libertad vs Atlético A (0-2).

– Libertad vs Brown (2-0).

Lo que viene

Este sábado se desarrollará el segundo Grand Prix de la categoría Sub15 en el salón “Centenario”. Además el domingo habrá actividad de minivoley en San Vicente.

Comentarios