ARB – Oficial: Atlético y Libertad abren la Final

Comienza a jugarse la instancia decisiva del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet. Este martes, a partir de las 22, Atlético recibirá en el Gimnasio “Lucio Casarín” a Libertad de Sunchales, en lo que será el primer punto de la Serie Final para definir al último campeón del año.

La Crema fue el número 1 de la Fase Regular y es por eso que tendrá ventaja de localía en la Serie al mejor de tres partidos, recordando que su escolta fueron los Tigres sunchalenses. Es decir, los dos mejores de la temporada definirán al campeón.

La Serie seguirá el domingo 19 con el segundo punto, a disputarse en “El Hogar de los Tigres”, mientras que si es necesario un tercero irá el martes 21 en barrio Alberdi.

Como llegan

Atlético terminó la Fase Regular con récord de 12 victorias y dos derrotas, sumando 26 puntos y siendo el mejor de todos. En cuartos de final elimino a Sportivo Ben Hur por 2 a 0 (58 a 48 y 83 a 59), mientras que en semifinales debió llegar al tercer juego ante Independiente para terminar 2 a 1 (65-49, 76-79 y 74-58).

Libertad fue el segundo en la instancia clasificatoria con 25 puntos, producto de 11 triunfos y 3 caídas. En la primera llave de play offs superó a Peñarol 2 a 0 (94-75 y 77-70), mientras que en semis derrotó a Argentino Quilmes, también por 2 a 0 (81-63 y 102-63).

Los antecedentes

Entre el Preparatorio y el Oficial, Atlético y Libertad se enfrentaron en cuatro ocasiones, con estos números:

– Atlético 54 (Manuel Dalmazzo 15 y Matías Pecantet 14) vs. Libertad 78 (Facundo Breques 17 y Augusto Alonso 12).

– Libertad 72 (Augusto Alonso 26 y Manuel Alonso 16) vs. Atlético 63 (Gonzalo Nasi 12 y Alexis Bustamante 10).

– Atlético 81 (Mariano Ceruti 23 y Jonatan Faber 17) vs. Libertad 65 (Nicolás Giraudo 17 y Valentín Boscacci 16).

– Libertad 72 (Manuel Alonso 18 y Adriano Maretto 14) vs. Atlético 71 (Jonatan Faber 28 y Matías Pecantet 16).

