Federal A: Dura derrota de Unión ante Defensores de Belgrano

Defensores derrotó 3-0 a Unión de Sunchales, en un partido que mostró durante un tiempo y medio un dominio muy marcado por parte del conjunto local, que de no ser por la alta ineficacia a la hora de definir, hubiera construido una goleada histórica.

En el primer tiempo, el conjunto de Héctor Storti tuvo entre diez y trece situaciones de gol sobre el arco de Aguiar. Las más claras fueron dos mano a mano de Mateo Coronel (uno salvado en la línea por Paiz); una media vuelta de Prudencio que se perdió afuera, un tiro libre de Enzo Martínez que se quedó el arquero y dos remates desviados de Torrent. Sin embargo, sólo pudo convertir a través de un penal que le hicieron a Mateo Coronel y que Prudencio cambió por gol. Iban 18 minutos.

En ese primer tiempo, el equipo tuvo un control casi absoluto de la pelota, precisión y seguridad en el pase, movilidad para encontrar los espacios y facilidad para llegar al área rival. Las salidas precisas de Capurro, las subidas de Enzo Martínez y la incansable entrega de Mateo Coronel, fueron lo más alto en el rendimiento de un equipo que mostró una muy buena forma durante esa primera mitad de partido, ante un rival que no tuvo ningún tipo de respuestas anímicas y mucho menos futbolísticas. Encima, desde los 30, tuvo que jugar con uno menos por la expulsión de Leonardo Moino.

Parecía difícil que el trámite pudiera mantener los mismos matices durante el complemento. Sin embargo, nada cambió en el comienzo de período final y ya al minuto, López Alba en contra había hecho el 2-0 para el local. Antes del quinto minuto, Defensores llegó otras tres veces: un cabezazo desviado de Zules, otra oportunidad para Mateo Coronel que terminó con un remate alto y una palomita de Prudencio que sacó al córner Aguiar.

El granate seguía teniendo un control absoluto sobre el juego, con mucha concentración para anticipar y recuperar rápido el balón e imponer condiciones desde Capurro, para encontrar el pase claro en Galvaliz o Freites, aprovechando la movilidad de Coronel y siendo profundo por las bandas con Torrent o Enzo Martínez.

La carta ofrecía un menú variado, que además se completaba con los innumerables errores individuales, algunos de ellos no forzados, cometidos durante buena parte de la noche por los defensores del conjunto de Tosetto. A los 15, después de un centro de Enzo Martínez, Mateo Coronel la volvió a tirar afuera; y a los 18, Aníbal Leguizamón sacó un remate de treinta metros que se metió en el ángulo izquierdo de Aguiar para el 3-0. De ahí en adelante, aunque Defensores sacó el pie del acelerador, Unión siguió sin aparecer. Por esa razón, el partido, mucho antes del final, ya tenía un ganador.

Síntesis

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 3: Braian Leandro Olivera; Jorge Luis Zules Caicedo, Aníbal Leguizamon Espindola y Leonardo Esteban Mignaco; Fernando Torrent Guidi, Juan Martín Capurro Scabini, Rodrigo Damián Frietes y Enzo Martinez Coceres; Matías Alejandro Galvaliz; Mateo Agustín Coronel y Angel Oscar Prudencio D.T.: Héctor Alfredo Storti. SUPLENTES: Leonel Franco Polenta, Hernán Jesús Ruben, Silvio Oscar Iuvale, Tomás Andrés Grandis, Walter De Souza Cartana, Julián Bonetto y Federico Gastón Castro.

Unión Sunchales 0: Diego José Aguiar; Rodrigo Angel Lopez Alba, Jonathan Carlos Paiz, Maximiliano Raúl Sola y Augusto Tomás Alvarez; Leonardo Gabriel Moino, Diego Agustín Calgaro, Pablo Leonel Gaitán y Marcos Gabriel Fernandez; Facundo Catriel Cabral y Emanuel Damián Lazzarini. D.T.: Adrián Darío Tosetto. SUPLENTES: Facundo Jesús Buenavia, Ezequiel Jerez, Lucas Agustín Medina, Cristian Iván Gaitán, Sebastián Daniel Mandirle, Juan Ignacio Moretti y Martín Nicolás Comachi.

Goles: 18′ Angel Oscar Prudencio (Penal-DB) – 47′ Rodrigo Angel López Alba (e/c-DB) – 64′ Aníbal Leguizamón Espindola (DB).

Cambios: 66’ Julián Bonetto por Mateo Agustín Coronel, 72’ Walter De Souza Cartana por Matías Alejandro Galvaliz y 79’ Silvio Oscar Iuvale por Rodrigo Damián Freites (DB) – 66’ Cristian Iván Gaitán por Facundo Catriel Cabral, 72’ Lucas Agustín Medina por Emanuel Damián Lazzarini y 74’ Martín Nicolás Comachi por Marcos Gabriel Fernandez (US).

Amonestados: Marcos Gabriel Fernandez y Cristian Iván Gaitán (US).

Expulsados: 29′ Leonardo Gabriel Molino (US).

Arbitro: Adrián Franklin (Santa Fé). Asistentes: Ariel Alberto Correa (Ceres) y Ernesto Javier Callegari (Mercedes).

Comentarios