Voley Femenino: Derrota aurinegra en Primera División

El viernes pasado se jugó la Cuarta Fecha de la Ronda Clausura del torneo de Primera División Femenina de la Asociación Rafaelina de Voley Viviana Guntern.

En esta oportunidad, Atlético de Rafaela recibió al Deportivo Libertad, derrotándolo en tie break con estos parciales: 19/25/, 25/21, 21/25, 25/22 y 15/9.

Segundo Grand Prix Sub15

Zona A: Atlético A, Libertad, Unión A, Brown Sv y Atlético B.

Zona B: Unión B, Almagro, Las Palmeras y Sportivo Santa Clara

Resultados de todos los partidos de Libertad:

Libertad vs. Atlético B: 2-0 (25-5 y 25-20).

Libertad vs Unión A: 0-2 (16-25 y 14-25).

Brown vs. Libertad: 0-2 (25-18 y 25-14).

Atlético A vs. Libertad: 2-0 (25-17 y 25-17).

