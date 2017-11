Voley Femenino – U15: Primer lugar del Grand Prix para Unión

El fin de semana, se desarrolló el último Grand Prix U15 de la Ronda Clausura, en el cual, las chicas de Unión tuvieron un muy buen rendimiento.

– Unión A 2 vs. Atlético B 0.

– Unión A 2 vs. Libertad 0.

– Unión A 2 vs. Brown 0.

– Unión A 2 vs. Atlético A 1.

De esta manera el equipo albiverde se quedó en el primer lugar de dicho Grand Prix, resultado que no fue suficiente para obtener la localía del Top 5 del Torneo Clausura, pero si hace que el equipo se prepare de la mejor manera para pelear el campeonato.

– Unión B 2 vs. Santa Clara de Saguier 0.

– Unión B 2 vs. Deportivo Palmeras.

– Unión B 2 vs. Almagro de Rafaela 0.

Así lograron ubicarse en el 5° lugar, lo que le da ingreso a la Copa de Oro del Torneo Clausura.

Actividad del Mini Voley albiverde

El domingo se desarrolló con total normalidad el encuentro organizado por Brown de San Vicente. Fueron 220 los chicos que se hicieron presentes acompañados de profes y familiares.

Por su parte, el contingente albiverde, concurrió con 45 niñas de 4 a 12 años.

En tanto, en la categoría super mini, Unión obtuvo el 1°, 2° y 3° lugar con tres equipos que participaron.

