Liga Argentina: Libertad buscará seguir sólido en su casa

(Por: Prensa Libertad) – Con el venezolano Miguel Ruiz entre algodones, Libertad recibe a las 20:00 a San Isidro de San Francisco, el único rival que le propinó una derrota en este arranque de temporada. El equipo aurinegro marcha puntero en la Conferencia Centro Norte con 5 partidos disputados.

Sebastián Saborido enfrenta este domingo la primera preocupación seria de la temporada. El boricua Ruiz se pegó un golpazo en el tercer cuarto del último enfrentamiento ante Tiro Federal que afectó la región lumbar y el nervio ciático. La dura caída en la pintura del rival, luego de que el moreno saltara y quedara debajo de su humanidad un jugador morterense, perdiendo el equilibrio y cayendo aparatosamente al suelo, no le posibilitó seguir en el juego, y si bien intentó hacerlo en el último período, debió salir por el profundo dolor que sufría.

Si bien los estudios clínicos no reflejaron una lesión seria, la zona quedó muy inflamada y el ala pivot debió someterse hasta hoy a trabajos kinesiológicos, sin poder entrenar con el resto del plantel. Ruiz no llega en su plenitud física, estará en el banco y está en duda su presencia dentro del rectángulo de juego. Seguramente, Saborido evaluará en el transcurso del juego ante los Halcones Rojos si hará uso del extranjero o lo preservará para los futuros cotejos tomando en cuenta que tienen por delante dos partidos en un lapso muy breve: el martes ante Echagüe, en Paraná y el viernes con Deportivo Norte de Armstrong en el Hogar de los Tigres.

Los Tigres cayeron ante San Isidro en el “Nido de los Halcones” en tiempo suplementario y por solo un doble (76 a 74). Fue un cotejo muy particular porque pese a tener una noche para el olvido en lanzamientos de larga distancia (20%), casi termina festejando en esos partidos donde el que acierta la última bola, se queda con el triunfo. Y obviamente fueron los dirigidos por Julián Pagura quienes estuvieron de parabienes en la noche del 31 de octubre. Sin embargo, los cordobeses, que a priori eran sindicados como uno de los candidatos del torneo, han tenido una marcha muy irregular hasta ahora, es una de las peores defensas, marchan sextos en las posiciones y no han conseguido triunfos fuera de su casa, un dato no menor para los Tigres que esperan con ansias el enfrentamiento de esta noche para demostrar que son los mejores en la exigente Conferencia Centro Norte. Los sanfrancisqueños sufrirán la ausencia de Felipe Pais que sigue recuperándose de un microdesgarro.

Comentarios