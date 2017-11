Algo huele mal en Facebook

Hace algunas semanas en esta misma columna hablábamos de la creciente caída del alcance orgánico dentro de la red social más utilizada del planeta. Si bien desde la empresa comunicaron que este cambio en el algoritmo, que venimos arrastrando desde mediados de 2014, tiene que ver con mejorar la experiencia del usuario. Del otro lado del mostrador, las voces de administradores de Fanpages apuntan con disgusto a los intereses puramente comerciales que tiene la multinacional, ya que cada día se vuelve más necesario invertir en avisos pagos para lograr el alcance que otrora se conseguía de manera orgánica (gratuita).

Pues bien, hasta ahí todo seguía su curso y las páginas se especializaban en generar contenidos atractivos, sorteos, concursos, y todo tipo de herramienta creativa para recuperar el terreno perdido. Pero todo cambió durante la madrugada del 24 de octubre pasado cuando desde la empresa anunciaron y pusieron a “modo de prueba” una nueva forma de navegar dentro del muro social. La prueba se lleva a cabo en los siguientes países: Bolivia, Camboya, Guatemala, Serbia, Eslovaquia y Sri Lanka, la elección de los mismos aún no ha sido revelada, aunque podemos deducir que nadie se anima a probar nada en los Estados Unidos por ejemplo, para conejitos de india los hay mejores y más silenciosos.

¿De qué se trata la “Sección Explorar”?

La nueva sección estará ubicada en la barra lateral izquierda, donde aparecerá bajo el nombre de ‘Explorar’. Se podrá ver junto a los Eventos, Grupos, Páginas, Momentos, elementos guardados, etc.

Allí estarán las publicaciones de todas las páginas que sigues y/o te gustan además de otras que poco a poco te irá recomendando la misma red según tus comportamientos, gustos e interacciones. Comenzarás a ver publicaciones de sitios que no sigues pero que Facebook supone que te podrían interesar, a mi criterio eso puede ser positivo ya que la experiencia del usuario, en ese sentido puede mejorar, ya que el universo de páginas se ha vuelto caótico e inabordable.

En tu muro habitual solo verás publicaciones de amigos, y de aquellas páginas que hayan pagado para estar allí frente a tus ojos, y en este punto explota la discordia, lo que parecía que no, realmente es una intención meramente comercial (a mi criterio). Ya que si la excusa fuera realmente mejorar la experiencia del usuario ¿para que meter publicidad en el feed personal donde solo veo cosas propias o de amigos?

La información en la mira

Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los medios de comunicación que vieron caer su alcance hasta en un 52%, tal es el caso de Soy502 de Güatemala. El punto es el siguiente: en los Estados Unidos dos tercios de la población se informa a través de redes sociales y no directamente en los sitios oficiales de cada medio de comunicación. Y en este último tiempo y en especial en los meses pre-electorales las noticias basura o falsas han contaminado el feed natural hasta el punto de influir en la intención de voto según algunas encuestadoras.

Con esta nueva modalidad de muros divididos, Facebook argumenta que tendría un mayor control sobre los verdaderos medios de comunicación y aquellos que son falsos. El ejemplo más cercano es su vecino Twitter que poco a poco ha visto decrecer sus usuarios ya cansados de consumir falsas noticias y perfiles duplicados.

Por otro lado también preocupa, un poco tarde, el inconmensurable control que toma la red social sobre el flujo informativo mundial, la libre circulación de información como base de las democracias estaría siendo afectada según señalan algunos especialistas.

En tanto, en una declaración publicada el lunes, el director del feed de noticias de la red social de Mark Zuckerberg, Adam Mosseri, dijo que “por el momento” la empresa no tiene pensado llevar el experimento más allá de Bolivia, Guatemala, Eslovaquia, Serbia, Sri Lanka y Camboya, que representan el 1% de la población mundial. ¿Leyeron bien? “por el momento” dijo, nada indica que esta prueba no vaya a extenderse por otros países ni tampoco indicaron con que parámetros medirán si ha sido exitosa o no la fase beta de este nuevo muro.

La caída del alcance orgánico en números (según xataka.com)

Un estudio realizado entre 2012 y 2014 concluyó que las búsquedas orgánicas de la mayoría de páginas de Facebook habían caído del 16% al 6,5%, sugiriendo que el alcance de páginas con más de 500.000 “Me Gusta” podría ser de sólo el 2%. Esto quiere decir que, según esos números, una página con 10.000 fans sólo podía esperar que 650 de ellos pudiesen ver sus posts en el feed de noticias, mientras que las publicaciones de páginas con un millón de fans sólo le llegarían a 20.000.

SocialFlow analizó el año pasado el alcance de 3.000 posts de medios en Facebook, y también arrojó una cifra preocupante: su alcance había disminuido en un 42% entre enero y mayo del 2016. Ese mismo año Facebook cambió su algoritmo para priorizar el contenido de los amigos prometiéndole a los administradores de páginas que no les afectaría más de un 2%, y la caída de su alcance orgánico acabó siendo del 48% según otro estudio de SocialFlow.

Este último ejemplo es perfecto para entender el nerviosismo de los medios y administradores de páginas de Facebook, ya que demuestra que por mucho que desde la red social prometan que no sufrirán consecuencias la realidad parece ser siempre diferente. Al final, todo esto acaba llevándonos al mismo sitio: si quieres mantener la visibilidad de tu página tendrás que pagar anuncios, y eso crea una brecha insalvable entre los pequeños medios y los grandes con más recursos.

Habrá que esperar unos meses para ver en qué queda todo. Desde el punto de vista del usuario convencional puede ser una buena noticia que se elimine el ruido de su feed, por lo que es muy posible que el experimento no salga mal y Facebook decida llevarlo más allá. De ser así y llevar a todo el mundo estos dos feeds, este movimiento sería la estocada final para redondear el “paga por llegar a tus propios fans” cada vez más presente en los medios.

