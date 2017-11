Básquet U13: Los pibes de Unión se presentan en Río Cuarto

Comienza a definirse el Argentino de Clubes U13 masculino. Desde este viernes 17 de noviembre, y hasta el domingo 19, se jugarán los cuartos de final. En esta instancia, participan 20 equipos divididos en cinco zonas de cuatro cada una.

Los dos primeros de cada grupo, más los dos mejores terceros en general, avanzarán a las semifinales.

Concluidas, entonces, todas las etapas regionales y provinciales, los 20 participantes de los Cuartos de Final del Argentino de Clubes U13 quedaron agrupados de la siguiente manera:

– ZONA A (Organiza Normal Banda de Santiago del Estero): Quimsa de Santiago del Estero, Riachuelo de La Rioja, GEPU de San Luis y Normal Banda.

– ZONA B (Organiza Huracán de Trelew): Villa Congreso de Viedma, All Boys de La Pampa, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Huracán de Trelew.

– ZONA C (Organiza Estudiantil Porteño): River Plate, Náutico de Zárate, Sporting de Mar del Plata y Estudiantil Porteño.

– ZONA D (Organiza Tomás Rocamora): San Martín de Corrientes, El Coatí de Eldorado, Central Enterriano de Gualeguaychú y Tomás Rocamora.

– ZONA E (Organiza Banda Norte de Río Cuarto): Unión Eléctrica de Córdoba, Central Argentino Olímpico de Ceres, Unión de Sunchales y Banda Norte de Río Cuarto.

El fixture

– Viernes, a las 16.30: Unión Eléctrica vs. Unión de Sunchales.

– Sábado, a las 20.00: Banda Norte vs. Unión de Sunchales.

– Domingo, a las 16.00: Unión de Sunchales vs. Central Argentino de Ceres.

