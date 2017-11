Redes Sociales ¿Inversión o gasto?

Tienes un negocio, una empresa, ofreces algún servicio, entonces has decidido contar con el apoyo de las Redes Sociales (RRSS: Facebook, Instagram, Twitter, etc). Las RRSS trabajan por nosotros las veinticuatro horas al día ya que Internet no duerme y al ser una vidriera planetaria nos garantizamos estar anunciando nuestras ofertas y servicios a toda hora y en todo lugar. ¿Piensas invertir en ellas o crees que es un gasto?

Cuando las luces de tu local se apagan y bajas el telón de tu vidriera, del otro lado del planeta hay gente despierta y puede estar visitando tus productos, incluso en tu país o ciudad tus clientes habituales pueden hacerlo fuera de hora. Allí radica una de las potencialidades de internet.

Ahora les sugiero algunas preguntas que deberíamos hacernos: ¿realmente esas RRSS trabajan para nosotros? ¿Están cumpliendo el objetivo para el cual fueron creadas? ¿Mis ofertas y servicios se promocionan de manera adecuada? Y así podríamos seguir deshojando opciones e inquietudes.

Lo cierto es que en la mayoría de los casos los perfiles personales se mezclan con los profesionales, los anuncios están dirigidos a un público que no es el nuestro, confundimos cantidad con calidad y un sinfín de errores propios de una sobre-exposición mediática para la que no estamos del todo preparados.

Entonces ¿Qué hacer?, como en todo orden de la vida les recomiendo pasar directamente a la acción y no esperar que las soluciones aparezcan como arte de magia, aquí hay trabajo no formulas ni secretos. En primera instancia si yo fuera usted contrataría a un profesional de la comunicación, que analice, organice y administre nuestras redes sociales.

Posiblemente esté diciendo o maldiciendo que ha leído esta nota que tiene como único objetivo venderle algo, se equivoca, acá estamos para ayudarlo a mejorar su imagen de empresa y optimizar sus recursos en la red de redes.

Sin embargo, cree que “gastar” más dinero no es un buen plan, entonces debo decirle que usted no está para cosas grandes, ni grandes negocios, quédese con sus clientes del barrio y listo, dejar de vender le será mucho más costoso. En cambio, si usted ve la contratación de un Community Manager como una inversión está preparado para venderle al mundo entero sus productos o servicios, está para subir de nivel.

En términos publicitarios y de marketing los especialistas siempre coinciden en algo: las empresas que menos lo necesitan son las que más invierten, en cambio aquellos que más beneficios extras obtendrían de un buen plan de medios masivos no lo hacen considerándolo un gasto en lugar de una inversión.

Elvio Saravia

nouxs.co

