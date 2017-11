El Vóley Femenino de Libertad cerró el año con tres podios

Las jóvenes de Sub12, Sub13 y Sub17 del Vóley de Libertad culminaron en el tercer lugar de la Ronda Clausura. Por su parte, la Primera División fue Quinta en este segundo torneo del año.

El próximo fin de semana se definirán las posiciones en Sub15 y el último encuentro de Minivoley en Santa Clara.

Segundo Grand Prix Sub12

El instalaciones de Brown de San Vicente, se disputó el Segundo Grand Prix de la Ronda Clausura de la Categoría Sub12, dejando estos resultados para Libertad:

– Libertad vs. Atlético: 2 a 0 (25/17, 25/9).

– Libertad vs. Almagro “B”: 2 a 0 (25/17, 25/12).

– Libertad vs. Almagro “A”: 0 a 2 (19/25, 23/25).

Cruces:

Libertad vs. Brown “A”: 2 a 0 (25/15, 25/16).

Posiciones Finales:

– 1º Unión de Sunchales.

2º Almagro de Rafaela.

3º Libertad de Sunchales.

Copa de Oro Sub17

En el club Unión de nuestra ciudad se disputaron las definiciones de la Copa de Oro y de Plata de la categoría Sub17 femenina de la Asociación Rafaelina de Voley “Viviana Guntern”, siendo estos los resultados para las chicas aurinegras:

Copa de Oro

– Libertad vs. Unión “A”: 0 a 2 (15/25, 15/25).

– Libertad vs. Atlético “B”: 2 a 1 (25/19, 21/25 y 15/11).

Posiciones Finales:

1º Club Atlético Unión de Sunchales “A”.

2º Club Atlético de Rafaela “A”.

3º Club Deportivo Libertad de Sunchales.

Tercer Grand Prix Sub13 en Almagro

Resultados para Libertad:

– Libertad vs. Unión “B”: 2 a 0 (25/0, 25/0).

– Libertad vs. Almagro: 2 a 1(20/25, 25/16 y 15/10).

– Libertad vs. Unión “A”: 0 a 2(18/25, 19/25).

– Libertad vs. Atlético “A”: 0 a 2 (10/25, 21/25).

Posiciones Finales

– Zona “A”:

1º Club Atlético Unión de Sunchales “A”.

2º Club Atlético de Rafaela “A”.

3º Club Deportivo Libertad de Sunchales.

Copa de Plata Primera División

En primer turno, el local, Brown SV superó a Almagro de Rafaela por 3 a 1, luego Libertad de Sunchales le ganó a Almagro de Rafaela por 3 a 1 y para finalizar la jornada, Brown superó a Libertad de Sunchales por 3 a 1.

Así las chicas aurinegras cerraron el clausura en el Quinto lugar de la Asociación Rafaelina de Vóley.

Comentarios