Voley: Subcampeonato para las chicas albiverdes

Con la organización de Atlético Rafaela, se disputó el Top 5 de la Copa de Oro para la categoría Sub15, donde estuvieron participando los equipos de nuestra ciudad.

En la oportunidad, los resultados conseguidos por las chicas de Unión fueron:

– Unión B 2 vs. Brown de San Vicente 0.

– Unión A 2 vs. Libertad 1.

– Unión B 0 vs. Atlético A 2.

En la Final fue victoria del local por 2 a 0.

Unión A no pudo repetir el resultado del torneo apertura y buscará recuperarse en la Final por el Absoluto. Por su parte Unión B se ubicó en cuarto lugar tras caer ante Libertad por 2 a 0.

