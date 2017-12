Roberto Ruiz “Están destruyendo a los sindicatos”

(Por: Prensa Atilra) – En el marco del Encuentro Internacional de la División Lácteos de la UITA que se realizó en el Centro Educativo Tecnológico de Atilra, el Dr. Roberto Ruiz, Médico Especialista en Salud y Condiciones de Trabajo, presentó su disertación “La reforma laboral en Brasil, y el incremento de la precarización laboral, sus efectos”.

Ruiz destacó el plan de Lula Da Silva, quien priorizó la distribución de la riqueza, «si la gente tiene dinero va a gastar dinero. Pero eso la clase dominante no lo aceptó. El pobre en Brasil pudo viajar en avión y eso es insoportable para una persona rica, esto irritaba mucho a la clase media y a la clase alta fundamentalmente. Que el hijo de un albañil sea médico en una universidad pública es un insulto para la clase rica? Después fue elegida Dilma (Roussef), es una persona de bien, pero no se da con la política y no se puede ser presidente si no se hace bien la política. Fue reelecta, parecía que no podría volver a serlo, pero sufrimos un golpe de estado civil, con procesos penales, con un impeachment la quitaron del camino».

El profesional sostiene que en la actualidad los brasileños tienen «un gobierno golpista, Temer es un fantoche de la burguesía. Dice que sus reformas son un puente hacia el futuro, pero la reforma laboral en Brasil amerita un debate extenso. El primer cambio que se implementó fue una enmienda constitucional trabando los gastos sociales, no se habla del pago de la deuda asombrosamente, pero sí de reducción de gastos públicos. La mayor parte del pueblo depende del sistema público de salud y educación y logró esa enmienda que afecta directamente los presupuestos para estas áreas.Tenemos una burguesía vende Patria. Con la reforma laboral, y ahora con el envío de un proyecto al Congreso avanzan en la reforma previsional. Hace 20 días está en vigencia la reforma laboral, que cambió más de 100 ítems de la legislación de Getúlio Vargas de 1943 -que es como nuestro (Juan Domingo) Perón-, ahora nuestros trabajadores están menos protegidos que en 1943… retrocedimos todos estos años», analizó Ruiz.

Sobre las intenciones detrás de las reformas laborales, el médico brasileño sostiene que “están destruyendo a los sindicatos, y de esa manera destruyen las negociaciones colectivas. Para los que articulan el poder en Brasil era necesario destruir otro pilar más: la Justicia del Trabajo, porque aceptaba las denuncias por las violaciones a los derechos de los trabajadores. Se trata de una reforma que se ocupa de todos los aspectos de las relaciones laborales brasileñas”.

Roberto Ruiz también indicó que la comunicación jugó y juega un papel fundamental en el avance de las reformas antipopulares: “Se trabajó todo el tiempo la propaganda de que el sindicato le saca el dinero a los trabajadores, y los medios de comunicación sostenían que la reforma iba a terminar con esto. Y los trabajadores celebraban la reforma”.

Algunos de los cambios realizados en Brasil con la reforma laboral:

– Antes la jornada de trabajo estaba limitada a 8 horas al día, 44 horas semanales, pudiendo haber hasta 2 horas extras por día. La nueva regla de jornada diaria podrá ser de 12 horas con 36 horas de descanso, respetando el límite de 44 horas semanales (o 48 horas, con las horas extras).

– La remuneración por productividad no puede ser inferior a la diaria correspondiente al piso de la categoría o salario mínimo. Comisiones, gratificaciones, porcentajes, propinas y premios integraban los salarios. En la nueva regla el pago del piso o salario mínimo no será obligatorio en la remuneración por producción. Además, trabajadores y empresas podrán negociar todas las formas de remuneración, que no necesitan formar parte del salario.

– El trabajador podrá ser pagado por período trabajado, recibiendo por las horas o diaria. El empleado deberá ser convocado con al menos tres días de anticipación. En el período de inactividad, puede prestar servicios a otros contratistas.

– Los trabajadores podrán elegir a 3 empleados que los representar en empresas con al menos 200 empleados en la negociación con los patrones. Los representantes no necesitan ser sindicalizados. Los sindicatos seguirán actuando sólo en los acuerdos y en las convenciones colectivas.

– La contribución sindical será opcional.

– Si el empleado firma la rescisión contractual, queda impedido de cuestionarla posteriormente en la justicia laboral. Además, queda limitado a 8 años el plazo para el curso de las acciones. Si hasta entonces la acción no ha sido juzgada o concluida, el proceso se extinguirá.

– Se permite el trabajo de mujeres embarazadas en ambientes considerados insalubres, siempre que la empresa presente un certificado médico que garantice que no hay riesgo al bebé ni a la madre. Las mujeres despedidas tienen hasta 30 días para informar a la empresa sobre el embarazo.

A modo de conclusión, Ruiz destacó tres acciones fundamentales ante el panorama presentado:1) Hacer visible lo invisible. 2) Convertir el problema individual en colectivo. 3) Transformar la percepción en acción.

«Tenemos que luchar mucho, en Brasil el tsumani ya nos barrió ahora tenemos que juntar los pedazos. En Argentina tenemos mucha confianza. No pasarán».

