Cambiemos y su postura legislativa

Sin lugar a dudas, este año sigue siendo de protagonismo para Cambiemos. Así lo marcaron las recientes elecciones, volviéndola la fuerza más respaldada a nivel local y esta semana tomando protagonismo a partir de la definición adoptada de plantarse en la vereda opositora, decisión que cobró más importancia tras la azarosa elección de la Presidencia del Cuerpo Deliberativo.

Fueron horas de gran repercusión política en donde desde el espacio se tomaron el tiempo necesario para elaborar el parte que a continuación reproducimos, explicando la postura adoptada:

(Por: Cambiemos) – La elección de hoy fue una decisión muy difícil. Optamos por alguien de la oposición porque queremos asegurar un equilibrio en el Concejo. Hace dos años que el Oficialismo tiene la Presidencia y la mayoría. Eso les allanaba demasiado el camino en las decisiones.

Queremos que el Concejo sea un lugar de debate, puesta en común de ideas, y diversidad de voces.

El 80% de la población sunchalense votó una oposición al gobierno local, y quisimos ser respetuosos a eso también.

Consideramos que más allá de las diferencias ideológicas y políticas sabrá ocupar su rol respetuosa y responsablemente poniendo en primer lugar el bienestar de toda la comunidad.

De nuestra parte podemos decirles que seremos una oposición constructiva, no pondremos palos en la rueda sin fundamentos, lo que esté bien lo acompañaremos y lo que no, no, venga del oficialismo o de la oposición.

Agradecemos a todos los sunchalenses que permitieron que Cambiemos gane las elecciones del último 22 de octubre, y logre así por primera vez una banca en el Concejo municipal. Es una única banca desde la cual trabajaremos por ese Sunchales que todos queremos, en conjunto con los demás representantes más allá de las diferencias políticas que existen.

Teníamos otras opciones más fáciles, como abstenernos, pero elegimos continuar con la esencia de Cambiemos que es promover el consenso.

