Liga Argentina: Libertad será sede del Súper 4

El 6 y 7 de enero de 2018 se llevará a cabo el primer Súper 4 de La Liga Argentina clasificatorio a la Súper Copa 2018, torneo que brindará una plaza a la próxima Liga Sudamericana. Todos los juegos se podrán disfrutar por la pantalla de DeporTV, en vivo para todo el país.

Los clasificados al cabo de la primera fase son: Libertad (9-5) que se quedó con la Conferencia Centro Norte, Villa San Martín ganador de la Conferencia Norte con récord 11-3, Deportivo Viedma (11-3) que es el uno de la Conferencia Sur y Platense (11-3) que consiguió el último boleto en la disputada Conferencia Centro Sur.

Enero traerá calor, el fin del receso por las Fiestas y el reinicio de la actividad, pero también regalará una chance de pelear por la Liga Sudamericana, y así como ya se analizó todo lo bueno de Deportivo Viedma en la Conferencia Sur y de Villa San Martín en la Norte, es el turno para los otros dos ganadores de grupo, Platense en la Conferencia Centro Sur y Libertad de Sunchales en la Centro Norte.

A Libertad lo persigue su historia, lo obliga. Más allá de lo que el presente pueda indicar o de lo que se esfuercen en aclarar jugadores y entrenadores, en el Tigre hay grandeza y responsabilidades en igual proporción.

Así como resuelve en la cancha, Bruno Barovero lo hace cuando declara, rápido, sin falsa humildad ni ponerse a meditar cada frase. “El Súper 4 me parece buenísimo, jerarquiza a la categoría. Es posituvo y no te dejar relajarte”, dice. El tipo recibe, lo siente y tira: “Desde que arrancamos nos pusimos objetivos cortos. Primero ganar y dominar la zona; de allí en más fuimos creciendo como equipo y los objetivos aumentando, a quedar primeros y jugar el Súper 4. Pero no nos relajamos, vamos por más. Ahora el objetivo en ganar el Súper 4 y quedar lo más arriba posible para los playoffs por el ascenso”.

“El equipo fue creciendo. Desde el primer momento hubo gran mérito del cuerpo técnico para que cada uno entienda su rol. El mensaje de Seba (Saborido) es muy claro. Y Libertad parece un equipo rodado desde hace tiempo y es un plantel nuevo”, explica Barovero, quien resalta el “valor” del plantel: “Absolutamente todos los jugadores tienen mentalidad ganadora, ante las adversidades nunca nos bajoneamos y siempre hubo carácter. Los resultados están a la vista”.

Y Bruno también describe su rol en el equipo, siempre preponderante pero tratando de crecer en la profesión: “Estoy muy contento con el rendimiento de mis compañeros. En lo personal me siento bien y eso me hace entrenar más, no deja que me relaje y creo que también crecí en otras facetas de mi juego, no sólo anotando sino haciendo jugar. Es una de las cosas que vine a buscar acá, mejorar como jugador. Quiero pulir mis falencias. Eso sí, veo que al equipo le sirve y ganamos, porque si no ganás no sirve”.

Y Libertad es Libertad. “Es uno de los equipos más grandes del país. Se ve en el día a día. Se nota de visitante también. Es un orgullo vestir esta camiseta, no te podés relajar. Hoy en día no está en la Liga por una circunstancia y quizás seamos nosotros lo que los tenemos que devolver al club donde debe estar. Es una linda presión”, asume Barovero, quien nunca le temió al último cartucho de un partido.

El conductor es Sebastián Saborido, oriundo de 25 de Mayo, con recorrido y huella en Saladillo pero santafesino por adopción desde hace rato. Libertad demoró su determinación y su salida al mercado, pero las movidas en la partida de ajedrez de la pretemporada fueron inteligentes y acertadas, casi sin margen de error. La competencia ante de la competencia estaba ganada.

Lo cuenta el DT: “Un poco la contratación con Libertad se dio con los tiempos ajustados para salir al mercado. Pero la verdad es que tuvimos la chance de armar un equipo equilibrado en el que era importantísimo elegir bien las fichas mayores, ya que el resto era una apuesta del club por los juveniles y no íbamos a contar con las fichas Sub 23. Se trató de elegir con equilibrio y pensamos en armar el equipo alrededor de lo que podía generar Bruno (Barovero) desde su potencial. Miguel Ruiz tenía contrato y me parecía fundamental para ser el extranjero y la contratación de Zago redondeó la idea que teníamos. El equipo sigue en construcción, pero tenemos una forma de jugar”.

“Queríamos ir vinculando el equipo. Ir de a poco. Adaptar la estructura a la categoría. Es importante tener a jugadores como Goyo (Eseverri) o el mismo Zago, con experiencia en la divisional. Nos adaptamos rápido y se generó un grupo con carácter. El equipo sale a jugar igual de local y de visitante y eso nos permite estar dentro del Súper 4. La Liga Argentina es muy larga y hay que seguir trabajando para insertar a los juveniles en la rotación, que no siempre es fácil”, agrega con lujo de detalles el entrenador.

Y otra vez, la mirada furtiva al Súper 4 para luego dejar que cupido haga el resto. “No era el objetivo prioritario, pero en la interna del grupo se hablaba. Cuando nos encaminamos lo vimos más concreto y le vamos a dar mucha importancia porque el grupo está con ganas de jugarlo”.

