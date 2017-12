Migraciones detecta a chino ilegal

(Por: Prensa URV) – Este jueves se hizo presente personal de la Dirección General de Migraciones en colaboración con agentes de la Comisaría Nº 3 de Sunchales, en un supermercado chino ubicado en Av. H Irigoyen N 1170 de nuestra ciudad.

Constatando personal de Migraciones que un masculino de nacionalidad China, Li Z. de 47 años, en su pasaporte no poseía la visación requerida, quien además no contaba con entrada regular al país, y que el sello obrante en pasaporte no contaba con características de un sello de Migraciones, por lo que por disposición de Juzgado Federal de Rafaela se procedió al secuestro del pasaporte y en estado de libertad se identificó dactiloscopicamente al causante y se labro acta de fijación de domicilio.

