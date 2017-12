El Municipio se refirió a la situación del Canal Norte

Frente a lo que desde hace días viene siendo comentado por la comunidad informalmente y en redes sociales, hoy el Gobierno difundió un escueto parte de prensa sobre el tema, acusando por el momento al calor y la falta de oxigenación.

Este es el texto difundido oficialmente:

La Municipalidad de Sunchales informa sobre las investigaciones realizadas tras el hallazgo de peces muertos en el canal Norte.

En ellas se detectó como causa del suceso a la falta de agua, hecho que provocó la reducción en la cantidad de oxígeno disponible para respirar.

Asimismo, no se pudo definir la presencia de líquidos vertidos. No obstante, se solicita la colaboración de los vecinos en no arrojar basura en los canales locales, ya que ésta, en su proceso de degradación, compite con los peces para absorber el oxigeno disuelto.

Voz autorizada

En tanto, horas antes de la difusión del parte antes mencionado, la Técnica Cecilia Gabiani se refirió a la situación en una entrevista telefónica con “El Mismo Idioma”, de FM 95.7 Radio Sunchales.

María Cecilia Gabiani señaló en un contacto telefónico con “El Mismo Idioma” que “hemos recibido a través de la GUS reclamos por el tema de olor y presencia de peces muertos en el puente de avenida Belgrano. Inmediatamente nos hicimos presentes y el canal se veía opaco con peces de distintos tamaños. Recorrimos el canal aguas arriba y también advertimos el agua opaca que indicaba que estaba en un proceso de descomposición”.

“En otras ocasiones -prosiguió-, cuando advertimos algún tipo de vertido irregular hemos tomado las medidas del caso pero en esta oportunidad no hemos detectado ningún tubo con manchas o restos de algo que haya sido volcado algún líquido contaminante. Por ahora no podemos establecer el punto de inicio”.

Además señaló que “hoy tenemos poca agua en el lecho del canal, oxígeno disuelto en el agua en cantidades insuficientes, altas temperaturas, malezas, materia orgánica, desechos y residuos de todo tipo arrojados”, situaciones estas que se combinan en un contexto totalmente desfavorable para la vida de peces y otros animales del lugar.

“Nos llama la atención de que aguas arriba de la ciudad se presenta este tipo de situación. Esto nos hace pensar que pudo haberse dado algún hecho particular lejos del ejido urbano que posteriormente terminó siendo arrastrado”, continuó por último, reiterando.

