Recolección de residuos para el próximo lunes

La Municipalidad de Sunchales informa que el lunes 1 de enero de 2018, el servicio de recolección de residuos será prestado de la siguiente manera:

– Recolección de residuos orgánicos: no se brindará el servicio.

– Recolección de poda y chatarra (Sector 1): no se brindará el servicio.

– Recolección de residuos no clasificados (nocturna, sector oeste): se brindará el servicio de forma habitual.

Además se solicita la colaboración de la comunidad, especialmente al momento de depositar los residuos en la vía pública, respetando los días, horarios y forma correcta de disposición.

También se recuerda que están disponibles los diferentes Puntos Limpios para ser utilizados en caso de necesidad.

