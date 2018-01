Plan de Social Media o venta de humo

A la hora de contratar un servicio intangible, es normal que aparezcan dudas e incertidumbres, más aún cuando se trata de algo nuevo y con poca docencia por así decirlo. Estoy hablando claramente de los servicios que prestamos los Community Managers o dicho en español administrador o gerente de comunidades (virtuales claro está).

La siguiente nota está, en buena medida, motivada por charlas e intercambios de ideas con colegas, incluso de otros rubros quienes ven en la publicidad una exageración y sobrevaluación de resultados por parte de algunos oferentes. En Argentina y hablando en criollo se llama “vender humo”, cuando alguien sobredimensiona algún producto o servicio que se ofrece.

No es mi estilo cuestionar colegas, ni mucho menos nombrarlos, simplemente pondré el foco en cuestiones que no debieran prometerse en términos de garantía. Cuando se diseña un plan de Social Media, se ingresa en un mundo donde nada o casi nada está garantizado, las reglas del juego cambian todo el tiempo y los cyber usuarios son tan dinámicos y cambiantes que firmar algo como seguro no sería lo recomendable.

Menos aún, cuando detrás de las Redes Sociales se encuentra un comercio donde los Communitys ya no tendremos casi injerencia. Ese es un punto que le aclaro a todos mis clientes cuando llevamos adelante un abordaje, la tarea de las redes sociales será, en el mejor de los casos, convencer a un potencial cliente de adquirir un producto o visitar un local, lo que suceda allí dentro ya no corre por nuestra cuenta.

Para ser más claro iré a algunos casos puntuales, repito, sin nombrar a nadie, pero si tomando extractos de promesas que circulan por las redes:

“Mi misión es convertir su cuenta de Instagram en una mina de oro” para arrancar voy con munición gruesa, cuando leí esa frase me convencí de que era un chiste, cuando continué con el desarrollo del texto me di cuenta que no. Entonces me preocupé, más adelante agregaba “convertimos sus seguidores en clientes”, mucho más sutil pero incierto de todos modos.

Una cuenta de Red Social cumple muchas funciones como la de conectar con potenciales clientes, difundir información de la empresa, aportar visibilidad, ganar posicionamiento, y muchas más pero convertirse en una “mina de oro” me resultó nocivo como mensaje.

Convertir a los seguidores en clientes es lo que todos intentamos y muchas veces pasa al revés, quienes ya son clientes se convierten en seguidores con la finalidad de mantenerse actualizados. El gran problema es hablar en términos de garantía, me daría calor o vergüenza que venga un cliente a decirme –“tenemos 1000 seguidores en Instagram, pero aún no han pasado por la puerta de mi comercio”. Por experiencia propia les aseguro que no es tan sencillo ni lineal el camino

Tarea S.E.O. (Search Engine Optimization)

En materia de optimización y posicionamiento de una página web, la cosa ha tomado un rasgo que roza lo obsesivo, es cierto que cuanto más arriba figuremos en una búsqueda de Google mayores serán las posibilidades de llegar a mis clientes, pero no por eso seamos inocentes en creer cualquier canto de sirena.

Hablando con expertos y en constante capacitación he descubierto no menos de 250 variables que influyen en el posicionamiento de un sitio web, y muchas de ellas las maneja Google a gusto y piacere. Sin ánimos de desalentarlos simplemente les hago saber que no compren promesas, sino cuestiones concretas como los casos de éxito.

El otro día leí esto en el sitio web de una agencia argentina: “Tenga más visibilidad en motores de búsqueda como Google. Aparezca en los primeros lugares!” hasta el primer punto estoy completamente de acuerdo, luego eso de aparecer en los primeros lugares con un signo de admiración al final ya me huele a humo. ¿Es imposible? NO ¿es difícil de garantizar? SI, perdón debería estar prohibido garantizarlo. Hay páginas web que ni siquiera pagando AdWords logran posicionarse en la primera página de Google.

Plan de Social Media

Un plan de Social Media que se precie de sí mismo debería iniciarse con una extensa reunión entre la agencia o Community Manager y el cliente, para conocer a fondo los objetivos de la empresa, comercio o profesional. Conocer la lógica del emprendimiento, su perfil de cliente y muchísimos factores que están antes de abrir una cuenta en Facebook.

No todos necesitan lo mismo, rescatar la individualidad de quien nos contrata será uno de los puntos de apoyo fundamentales para iniciar cualquier tarea. Veo colegas que publican precios cual si fuera una verdulería, si ni siquiera conozco tu negocio ni tus proyecciones ¿cómo puedo ofrecerte algo?

La ejecución de un plan de Social Media necesita tiempo, maduración, análisis, en la mayoría de los casos: prueba-error. No es un castillo en el aire, es algo programático, bajado al papel y posible de mensurar.

Para no abundar en palabras les dejo un link a un video, que dice en 2min y de manera genial lo que intenté explicar en la nota. El siguiente material es una obra maestra de la agencia Brava.

“CANCHERITY – Brava”

Elvio Saravia

www.nouxs.co

