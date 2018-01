Toselli espera y desespera por el Presupuesto 2018

Transcurrían las últimas horas del año pasado cuando, en una entrevista a “Buen Día Sábado”, el Intendente Gonzalo Toselli pidió sonriente que el 2018 lo encontrara con el Presupuesto aprobado. Seguramente el pasado fin de semana, en vísperas de Reyes, se repitió el pedido pero la realidad marca que al día de hoy, con 10 jornadas transcurridas, aún no hay definiciones de dicha situación.

Consultado sobre el tema, el secretario de Gobierno Marcelo Canavese no ocultó su preocupación por la demora en la aprobación de la iniciativa. Al respecto, señaló -tal como coincidieron otros participantes- que tras la reunión de la pasada semana entre Ejecutivo y Legislativo, se habían respondido las dudas existentes. No obstante, más allá de dichos avances, no hay claridad acerca de cuándo podría llevarse adelante la Sesión Extraordinaria en la cual el Concejo tratara el proyecto (aunque algunos concejales suponían que podría tener lugar ésta o la semana venidera).

Para el Gobierno local hay un inconveniente práctico, tal lo expresó el propio secretario de Economía, Inversión Pública y Cooperativismo, Claudio Borra, quien en diálogo con este medio en el tramo final del año pasado anticipó dificultades administrativas por la reciente implementación del sistema Rafan, el cual debe ser manipulado para que pueda consignar movimientos en un período inicialmente no previsto.

Sin embargo hay otra situación más compleja que también fue anticipada por este medio y es que en la semana próxima se podría concretar la reunión del Banco Nación en la cual se trataría el pedido del Municipio de decenas de millones de pesos para avanzar en obras de pavimento. Esto podría llegar a verse comprometido y complicar su futuro sin un respaldo legal local a través de Ordenanza, haciendo que, de darse todo como se espera, se contara con los fondos disponibles pero sin un sustento para tomarlos.

Aquí aparece para algunos de los integrantes del Legislativo local uno de los puntos a definir. A una parte de los nuevos integrantes no los convence el cómputo de fondos provinciales y nacionales que actualmente se encuentran en gestión y que son previstos desde el vamos en el cálculo de gastos y recursos como ocurrió el año pasado. Para ellos se debería repetir una alternativa de hace años que es manejarse con lo efectivamente disponible y luego, a medida que se den conclusión a las gestiones, sumarlas con ampliaciones.

En este ida y vuelta de posturas, deberá prevalecer el análisis global del interés general de la ciudad. Si se tiene en cuenta que hace un mes que se renovó el Concejo y que previamente se venía trabajando en el Presupuesto, resulta complejo de encontrar motivos por los cuales no lograr un despacho. El repaso de la historia reciente da cuenta de que, independientemente de las administraciones y Concejos de turno, no era habitual que se adoptaran plazos tan extensos para otorgar al Ejecutivo de su herramienta principal.

