Liga Argentina: Libertad visita a Barrio Parque

El elenco de Sebastián Saborido tendrá este viernes un nuevo desafío para seguir avanzando en la presente Liga Argentina. El rival será Barrio Parque, elenco que si bien tiene medio punto más que los aurinegros, ha disputado hasta el momento tres partidos más y por el contrario, muestra un rendimiento bastante más pobre.

Sin embargo, el último antecedente, no obstante, es favorable a los cordobeses, que se impusieron en suplementario por 97-95. Fue el partido siguiente a la obtención del Uno de la Conferencia por parte de los de Saborido.

Los Tigres estrenaron el año con un sólido triunfo ante Unión, por 30 puntos. Será esta una buena oportunidad para seguir ganando y avanzando en la tabla de posiciones.

Los partidos, por Facebook

La Liga Argentina Contenidos amplía su plataforma de comunicación hacia una oferta más global, con más accesibilidad en múltiples dispositivos tecnológicos y más integradora.

Por este motivo, el Facebook oficial de la Liga Nacional será el vehículo de comunicación que emitirá dos veces por semana juegos de La Liga Argentina.

Se podrá ver todos los jueves y viernes un encuentro de cada Conferencia.

– Jueves 18: Rocamora vs. Estudiantes.

– Viernes 19: Barrio Parque vs. Libertad.

– Jueves 25: Independiente vs. Unión.

– Viernes 26: Estudiantes vs. Rocamora.

“La estrategia de la organización es llegar con todos los productos a una Liga Multiplataforma, y estar a la vanguardia en todos los dispositivos tecnológicos. Los dos juegos en vivo por semana de La Liga Argentina que se transmitirán hasta finalizada la temporada en la plataforma Facebook buscan llegar a mayores y mejores audiencias y seguir ampliando las plataformas audiovisuales. La Liga Argentina Contenidos, el canal DeporTV y ahora la plataforma Facebook son parte de la búsqueda constante de mayores visualizaciones para hacer que la Liga sea cada vez más grande”, aseguró Juan Diego García Squetino, Director de Marketing y Patrocinios de la Asociación de Clubes.

