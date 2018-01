Gabinete: Fabrina Girard por Marcelo Canavese

Sin lugar a dudas el inicio de año ha sorprendido a varios, con un mes que concluye y la aplicación efectiva del Organigrama que se diseñó hace un par de meses pero que a la vez cuenta con modificaciones de nombres en cuanto a sus integrantes.

Más allá de las oficializaciones esperadas y anunciadas, quienes captaron la atención mayoritaria fueron Fabrina Girard y Marcelo Canavese, unidos ambos por la secretaría de Gobierno que ella ocupará en reemplazo de él.

Fabrina Girard

“Fabrina hace más de diez años que está con nosotros en el Ateneo y sabemos de sus capacidades, como una gran persona y profesional que sabe trabajar en equipo y liderar. Además suma más de dos años de experiencia en esta gestión desde Espacios Públicos y Arbolado, donde ha tenido una gran relación cotidiana con los vecinos. Ella nunca dudó al ofrecerle este cargo y eso es otro aspecto importante que queremos destacar”, señaló el Intendente Gonzalo Toselli al presentarla.

“Quiero agradecer a Gonzalo por la confianza depositada. Si bien nos conocemos hace muchos años, no tenía que ofrecerme este cargo por lo que me llena de mucho orgullo. Sabemos que tenemos muchos compañeros de planta y del Ateneo que son buena gente y colaborarán en esta función, así como el Concejo local, tal el caso de Andrea Ochat… todo esto fueron detalles que me fueron inclinando a decir que si”, contestó la flamante secretaria de Gobierno.

“Si algo dudé fue de dejar la secretaría de Polo porque es un ámbito muy bueno de trabajo. Voy a intentar seguir haciendo lo que venía desarrollando Marcelo por lo que acudiré a él en varias ocasiones para pedir su consejo, más allá de que hemos compartido algunas reuniones”, continuó, agregando que “estaré abierta a dialogar con todos, ya sea que compartan mis pensamientos o que tengan otro punto de vista, siempre intentará escuchar a los vecinos”.

Luego, ya en contacto con medios presentes en el lugar, señaló que en cuanto a los objetivos prioritarios, indicó que se abocará a trabajar en los detalles finales para el desembarco de la delegación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial en calle San Juan y Ruta Nacional Nº 34, secto que ya ha sido designado. Sería inminente la puesta en marcha de esta dependencia”.



Marcelo Canavese

Marcelo Canavese, por su parte, se despidió con múltiples reconocimientos hacia la gestión, anticipando que desde su arribo a la Provincia seguirá gestionando proyectos para la ciudad y región.

Al mismo tiempo, se puso a total disposición de su sucesora para acercar datos y responder a necesidades en lo que será el inicio de gestión.

Creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Areas Metropolitanas

(Por: Prensa Provincia) – El gobernador Miguel Lifschitz puso este martes en funciones al secretario de Desarrollo Sustentable y Áreas Metropolitanas, Leonardo Simoniello.

Lifschitz destacó que la creación de la secretaría “tiene que ver con nuestra visión de la provincia, de integración, de equilibrio en las oportunidades de progreso y desarrollo para todas la regiones”.

“Afortunadamente tenemos una provincia con varias ciudades importantes, que se convierten en un polo de atracción, de generación de actividad económica, y de oportunidades de progreso para sus comunidades en toda una zona de influencia como Santa Fe, Rosario y otras localidades de escala intermedia, como Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista y Avellaneda”.

“Por eso, con la idea de darle una organización a ese complejo urbano que se fue conformando en estas cinco regiones, promovimos, cuando yo era senador, la Ley de Áreas Metropolitanas que las reconoce. Al día de hoy se constituyeron los Entes en la ciudad de Rosario, Santa Fe y Rafaela y aguardamos que, durante este año, se puedan constituir en Reconquista y Venado Tuerto”, añadió.

“La provincia está realizando una experiencia inédita en la Argentina, y en sintonía con las áreas metropolitanas más importantes del mundo en términos institucionales. Es una manera de jerarquizar el rol y la autonomía de los gobiernos locales y colocarlos en un espacio de coordinación y articulación para desarrollar políticas más activas en temas de medio ambiente, infraestructura, producción, que no reconocen límites jurisdiccionales y tienen un impacto metropolitano”.

“La idea de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Áreas Metropolitanas es que impulse y acompañe el esfuerzo de los gobiernos locales en las cinco regiones. Hemos confiado esa tarea a Leonardo Simoniello, el cual creemos que es la persona indicada, que reúne cualidad políticas pero también conocimiento y experiencia de las dinámicas que tienen que ver con este tipo de experiencias donde se articulan gobiernos de distintos colores políticos y dos niveles de gobierno, local y provincial, y no tenemos ninguna duda que va a desarrollar una eficaz tarea”.

Finalmente, Lifschitz manifestó que “una provincia que avanza es una que tiene el desarrollo y el progreso distribuido en cada uno de sus pueblos y ciudades”.

