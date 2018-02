Trinchieri mostró su cintura política con el reclamo por los impuestos

En la primera parte de esta semana, muchos fueron los cuestionamientos que se pudieron leer y escuchar a partir de la puesta en práctica de la decisión de la administración de Gonzalo Toselli de centralizar el retiro de boletas de impuestos provinciales y patentes en el Punto Gob280, dejando de lado lo que sucedía hasta el momento, cuando dicho trámite se efectuaba en el más céntrico Punto Gob Terminal.

Con serias dificultades de comunicación, luego se dio a conocer una suerte de enmienda donde se explicaba que las personas mayores o con dificultad de movilidad podían seguir retirando los cedulones en el mismo lugar sin obligación de cambio.

Todo se recrudeció cuando, el pasado lunes, no pocos fueron hasta el lugar y se encontraron con que no habían sido aún entregadas por la provincia. Rápido de reflejos, el ex Intendente y actual concejal, Oscar Trinchieri, utilizó su perfil de Facebook para reunir este descontento y hacer propio un pedido que se fue multiplicando con el correr de las horas:

Señor Intendente de Sunchales, por favor le pido que se vuelvan a entregar las boletas de impuestos y las patentes desde la Terminal de Ómnibus, muchos vecinos me manifestaron su descontento por tener que ir a partir de hoy a retirarlas a las oficinas de la ruta 280-S, solo se trata de aplicar el sentido común. Muchas gracias

En poco tiempo, el edil cosechó múltiples respaldos, con comentarios a favor del pedido que fueron acumulándose con el correr de las horas.

