Fed Cup: Paula Ormaechea vuelve a defender los colores de Argentina

(Por: La Capital) – Tres años después de su última participación en la Fed Cup, ante España, momento en que se concretó el descenso de Argentina a la tercera categoría de la Fed Cup, la sunchalense Paula Ormaechea volverá a ponerse la camiseta albiceleste para intentar llevar al equipo al triunfo en la Zona Americana y con ello, ganar un lugar para disputar los playoffs por el ascenso al Grupo Mundial II.

Sin la rosarina Nadia Podoroska, quien fue la líder tenística en 2016 (Argentina ganó la serie) y 2017, pero con la vuelta de Ormaechea, el conjunto conducido por Marcelo Gómez intentará desde hoy hacer pie en Asunción del Paraguay.

Junto a Ormaechea (645ª del ránking WTA), quien recién retornó al circuito el año pasado tras una larga lesión y consecuente operación en la mano, estarán Catalina Pella (288ª), Stephanie Petit (527ª) y María Irigoyen (73ª en dobles).

Desde la concentración en el país vecino y en un mano a mano con Ovación, la santafesina remarcó que no llegan como favoritas pero que tampoco los números significan demasiado cuando se juega en esta competencia. Sobre las críticas que se instalaron sobre ellas por parte de un sector de la prensa especializada, sentenció: “Este es un equipo fuerte más allá de los ránkings”. Además se refirió a las posibilidades de Argentina y contó brevemente cómo asumió su alejamiento de las canchas.

¿Cómo encontrás al equipo de cara a esta serie en Asunción que es ni más ni menos que ir otra vez por un lugar en el repechaje?

El equipo está bien, muy preparado, con ganas, que es lo más importante. Va a ser una serie difícil, hay equipos muy competitivos pero creo que llegamos bien, estamos con ganas de que arranque la competición.

¿Cuáles son las posibilidades que sentís que tiene hoy Argentina? ¿Es favorita?

No, claramente como favoritas no venimos. Paraguay y Brasil tienen equipos buenos, con dos jugadoras top 100, por lo tanto en cuanto a ránking no somos favoritas, aunque las posibilidades acá se dividen para todos por igual, es una serie larga, son muchos partidos los que hay que ganar. Por lo tanto tenemos las mismas posibilidades que Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Guatemala, todos los países están con las mismas chances desde el día que arrancamos, así que trataremos de inclinar la balanza a nuestro favor con el correr de los partidos, pero arrancamos todas iguales.

Las jugadoras con las que hoy forma el equipo nacional no vienen de tener los mejores años en el circuito, contrariamente a esos momentos en que afrontaron la Fed Cup en ascenso. En este contexto, ¿cuáles son las fortalezas como para quedarse con la Zona Americana?

Son partidos de tenis, no incide en nada lo anterior. No tiene por qué irte increíble en el circuito para después venir y jugar la Fed Cup, que es completamente diferente a todas las semanas del calendario.

¿De qué forma te encontrás vos con la vuelta? ¿En qué condiciones estás y con qué ganas? ¿Qué significa estar de nuevo en el equipo?

Para mí no es una vuelta, porque nunca me fui, por lo tanto no lo llamaría vuelta. Simplemente tuve una ausencia por una lesión, estoy con ganas como siempre. Me gusta representar a mi país, estoy con ganas, bien. Si realmente no hubiera tenido ganas de volver a estar en el lugar que estuve alguna vez (top 100, cerca del 50) creo que ni me hubiese operado, tomé esa decisión porque claramente no podía seguir jugando de esa manera. Siempre pensé en volver y dar lo mejor de mí, por lo tanto significa lo mismo que el día uno.

En las últimas series que jugaste antes de la lesión asumiste el liderazgo del plantel. ¿Seguís considerándote en ese lugar?

Todo el tiempo estuve a disposición del equipo, no sé si en forma de liderazgo o no. Repito, jugar la Fed Cup para mí es un orgullo, estoy y estuve siempre a disposición de los capitanes. Creo que los que en realidad llevan las riendas son ellos, uno entra a la cancha a jugar al tenis, a dejar todo lo que tiene y nada más.

¿Podrías contar brevemente cómo viviste tantos meses alejada de la competencia? ¿Qué aprendizajes te trajeron? ¿Seguiste pendiente de lo que sucedía con el equipo y las chicas o preferías estar más alejada?

Sinceramente me hizo muy bien. Pensé que iba a ser más difícil, pero pude vivir mi vida personal de otra manera, prepararme desde otro lado, disfrutar de amigos, familia, pareja. Del tenis estaba alejada pero simplemente porque no era algo lindo saber que todo el mundo estaba jugando y yo no podía, por lo tanto me mantuve lejos de todo porque decidí vivir la lesión de otra manera, la verdad es que me hizo muy bien. Y volví.

Seguramente van por el objetivo del resultado, que es ganar la Zona Americana y acceder a los playoffs por el Grupo Mundial II, pero si no se da, ¿qué cosas positivas podría ganar Argentina en Paraguay?

La verdad es que uno viene a dejar todo y a tratar de ganar, claramente, pero nunca, ni en mi carrera personal te voy a decir que mi objetivo es ganar. Siempre uno trata de buscarlo, encontrar otras cosas y sumar desde otro punto de vista porque para mí y creo que para todas en este equipo, no es sólo venir a ganar. Obviamente venimos a dejar todo y queremos que sea así pero si no se llega a dar sabemos que también tenemos rivales, las cuales se lo merecen. Pero vamos a luchar hasta último momento para salir victoriosas.

Hace poco un medio gráfico publicó una nota en la que se hablaba de la falta de nivel de este equipo nacional, el de las chicas, ¿molestaron esos dichos en el seno del plantel? ¿Cómo los tomaron?

Lo que molestó fueron las formas en que lo dijeron, pero nada más. Estamos tranquilos (se refiere a jugadoras y cuerpo técnico) con lo que hacemos y con lo que tenemos y no creo que haya que decirlo de esa manera. Ya está. Nuestras vidas siguen normales (risas). Repito, estamos tranquilas, creo que este es un equipo fuerte más allá de que el ránking de cada una no diga tanto. Tampoco es mucho lo que puede llegar a mostrar un número.

Esta vez, sin la Rusa Podoroska

Desde mediados del año pasado, justamente cuando Paula Ormaechea, de 26 años estaba volviendo al circuito, la rosarina Nadia Podoroska, de 20, y considerada la gran esperanza del tenis femenino argentino, se estaba alejando. También por una lesión en la mano.

La Rusita fue la líder indiscutida en la serie de la Zona Americana de 2016, en Bolivia, en la que ganó partidos clave, trascendentales, que le permitieron a Argentina ir a pelear al repechaje (luego cayó con Ucrania y no pudo volver al Grupo Mundial II).

En 2017 también estuvo en México, pero a Argentina no le fue para nada bien: terminó cuarta. Esta vez Marcelo Gómez no podrá contar con ella, por que se recupera de una lesión que la tuvo a maltraer muchos más meses que los que en verdad esperaba. De avanzar Argentina al repechaje, Podoroska, que siempre priorizó competir por el país, podría llegar a estar.

