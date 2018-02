La Bandera de Sunchales, presente en el Vaticano

El siguiente es el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook el padre Fernando Sepertino, cura párroco de nuestra ciudad, quien integra una delegación que actualmente se encuentra en Roma:

“Hola a todos. Comparto algunas imágenes de lo vivido esta mañana en la audiencia con el Papa. Una bendición especial para Sunchales, ya que el Papa pudo bendecir la bandera de la ciudad que me había traído con esa intención, para pedirle al Papa una bendición a toda la comunidad. Como el grupo que formábamos era muy numeroso, no pudimos estar en primera fila, pero gentilmente un matrimonio de Buenos Aires se la acercó, y en una de las fotos le estoy señalando al Papa que es la bandera de la ciudad. El Papa la tocó, la bendijo y luego me la entregaron de nuevo. Se pueden ver los pasos en la secuencia de las fotos. Un abrazo a todos y ya nos veremos. Unidos en la oración…”

